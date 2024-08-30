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Vahşet demek az kalır! Karısını parke taşıyla vura vura öldürdü

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Ağustos 2024 11:20 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 11:33
Vahşet demek az kalır! Karısını parke taşıyla vura vura öldürdü

Kadın cinayetlerinin son durağı adana oldu. Murat Dürüst isimli cani adam evi terk eden eşi Ayşe Dürüst'ü sokak ortasında vahşice parke taşıyla darbetti. Defalarca kafasına vuran adam, çaresiz kadını kanlar içinde bıraktı. Başına aldığı darbelerle ağır yaralanan Ayşe Dürüst hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adana'da korkunç bir cinayet yaşandı. 55 yaşındaki Murat Dürüst, bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle evini terk eden eşi 2 çocuk annesi Ayşe Dürüst ile sokak ortasında karşılaştı. Çift arasında evi terk etme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Vahşet demek az kalır! Karısını parke taşıyla vura vura öldürdü - 1. Resim

ÇEVREDEKİLER KADINI ZOR KURTARDI

Tartışmanın büyümesi ile Dürüst, kaldırımdan aldığı parke taşı ile eşine vurmaya başladı. Çevredekilerin müdahalesi ile eşinin saldırılarından kurtarılan kadın için sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Çevredekilerin linç girişimde bulunduğu Murat Dürüst, polis tarafından gözaltına alındı.

Vahşet demek az kalır! Karısını parke taşıyla vura vura öldürdü - 2. Resim

CANİ ADAM TUTUKLANDI  

Başına aldığı darbelerde ağır yaralanan Ayşe Düüst, Yumurtalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Ayşe Dürüst, dün akşam hayatını kaybetti. Cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken Murat Dürüst gözaltına alındı.


Murat Dürüst, ifadesinde, eşiyle kısa süre önce anlaşamadıkları için ayrıldıklarını, kendisine nerede olduğunu sorduğunu ancak yalan söylediğini, yolda karşılaşınca tartışıp, yerden aldığı taşla başına vurduğunu belirtti.

Murat Dürüst, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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