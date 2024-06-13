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Vahşet için Adana'dan Eskişehir'e gitti! Kızını ve 7 yaşındaki torununu acımasızca öldürdü

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 Haziran 2024 11:17 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 11:25
Vahşet için Adana&#039;dan Eskişehir&#039;e gitti! Kızını ve 7 yaşındaki torununu acımasızca öldürdü

Adana'dan Eskişehir'e giden adam, kızını ve 7 yaşındaki torununu vahşice katletti. Anne ve kızı olay yerinde hayatını kaybederken, zanlı çevredeki vatandaşlar tarafından darp edildi.

Emek Mahallesi Yanartaş Sokak'ta meydana gelen olayda, Adana'dan Eskişehir'e gelen Osman Nuri K., işe gitmek için evinden çıkarak otomobile binen 31 yaşındaki kızı Merve Karabaş'ı ve yanındaki 7 yaşındaki torunu Alp Karabaş'ı yanında bulundurduğu tabancayla kurşun yağmuruna tuttu. Kurşunların hedefi olan Merve Karabaş otomobilin içinde, kaçmayı deneyen Alp Karabaş ise yaklaşık 20 metre ileride hayatını kaybetti.

Vahşet için Adana'da Eskişehir'e gitti! Kızını ve 7 yaşındaki torununu acımasızca öldürdü - 1. Resim

ZANLI GÖZALTINA ALINDI 

Kızıyla arasındaki henüz öğrenilemeyen bir husumetten dolayı cinayeti işlediği iddia edilen Osman Nuri K., olaydan sonra çevredeki vatandaşlar tarafından darp edildi. Hastaneye kaldırılan Osman Nuri K., tedavisinin ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Olay yerinde polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından cenazeler Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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