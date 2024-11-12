Fırat Yılmaz Çakıroğlu için yeni hamle! Valiliğe resmen başvuruldu

12 Kasım 2024 17:36 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 17:43

Ege Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi olan Fırat Yılmaz Çakıroğlu uğradığı saldırı sonrasında hayatını kaybetmişti. Ülkü Ocakları’nın üniversitedeki sorumluları arasında yer alan Çakıroğlu’nun ölümü hem sevenlerini hem de okul arkadaşlarını yasa boğmuştu. Çakıroğlu'nun annesi, oğlunun şehit olarak kabul edilmesi için İzmir Valiliği'ne müracaatta bulundu.

Fırat Çakıroğlu neden öldü? Fırat Yılmaz Çakıroğlu ne zaman, hangi yıl öldü?

Fırat Çakıroğlu neden öldü? Fırat Yılmaz Çakıroğlu ne zaman, hangi yıl öldü?

Fırat Çakıroğlu'nun ailesinden Akşener'e 'Seyithan İzsiz' tepkisi: Ne aldın ondan da benim oğlumu sattın?

Fırat Çakıroğlu'nun ailesinden Akşener'e 'Seyithan İzsiz' tepkisi: Ne aldın ondan da benim oğlumu sattın?

Ege Üniversitesi'nde okuyan üniversite öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu, 2015 yılında 'sopa veya benzeri' bir aletle, yanındaki diğer ülkücü arkadaşlarıyla karşıt görüşlü öğrencilerin bulunduğu kafeye gitmişti. Kısa bir süre sonra iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, Çakıroğlu buradan bacağından yaralı bir şekilde çıkmıştır. Ambulansla hastaneye kaldırılan Çakıroğlu'nun kan kaybından hayatını kaybetmişti.

Çakıroğlu'nun annesi Özlem Erdem, Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun kapsamında oğlunun resmi olarak şehit sayılması için başvuruda bulunduğunu söyledi. Mahkeme sonucunda oğlunun terör örgütü üyelerince öldürüldüğünün tespit edildiğini ifade eden Erdem, şunları söyledi:

ÖLDÜRENLER PKK ÜYESİ ÇIKTI

"Fırat'ımın mahkemesi sonuçlanınca ben hep, Allah katında şehit olduğuna inanıyorum ama resmi olarak da şehit sayılır diyordum. Çünkü Fırat'ımı şehit edenlerin mahkeme sonucunda da öğrenci kılıklı terör örgütü PKK üyesi oldukları tespit edildi. Avukatlar aracığıyla, mahkeme sonucu evraklarıyla birlikte İzmir Valiliğine müracaat ettik, bundan sonraki süreci bekleyeceğiz."

'BİZİM EVİMİZE HİÇBİR ZAMAN TÜRK, KÜRT AYRIMI OLMADI'

Erdem, oğlunun öldürülmesinden sonra bir kişinin kendisine "Fırat'ın Kürt arkadaşları var mıydı?" diye sormasına çok üzüldüğünü belirterek, şunları kaydetti: "Ben emekli öğretmenim, 1994-2001 arasında Diyarbakır'da öğretmenlik yaptım. Bizim evimize hiçbir zaman Türk, Kürt ayrımı olmadı. Çünkü Fırat'ımın arkadaşlarının çoğu Kürt'tü. Biz hiçbir zaman Fırat'ımın arkadaşlarını sen Türk müsün, Kürt müsün diye ayırt etmedik. Tabii ki Kürt arkadaşları vardı dedim. Biz bir bütünüz, kimseye sorma gereği duymadık. Benim oğlum vatan hainlerine karşı mücadele etti."

'ŞEHİTLİK MAAŞINDAN FERAGAT EDERİM'

Oğlunun şehit kabul edilmesi halinde şehitlik maaşını almayacağını ifade eden Erdem, "Ben o maaştan feragat ederim. Yeter ki oğlum şehit olarak kabul edilsin. Prosedür gereği o maaş bağlanıyormuş, ben o paranın bir kuruşuna dokunmam, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs olarak vermeyi planlıyorum. " diye konuştu.