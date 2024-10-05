Vahşice katledilen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil son yolculuğuna uğurlandı

05 Ekim 2024 15:10 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 15:13

İstanbul'da İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil isimli iki genç kadın Semih Çelik tarafından yarım saat arayla vahşice öldürüldü. İkbal Uzuner, için Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Uzuner'in yakınları güçlükle ayakta durdu.

İstanbul Edirnekapı’da dün acı bir olay yaşandı. Önce Eyüpsultan’da eski kız arkadaşı olan Ayşenur Halil’i öldüren Semih Çelik, ardından Fatih’teki kız arkadaşı olan İkbal Uzuner ile birlikte surlara çıktı.

ÇOK SAYIDA VATANDAŞ CENAZEYE KATILDI

Çelik, burada Uzuner’i de vahşice katletmiş ve ardından surlardan atlayarak intihar etmişti. Dün Fatih’teki surlarda öldürülen İkbal Uzuner için Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye acılı ailesi, İstanbul Valisi Davut Gül ve çok sayıda vatandaş katıldı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uzuner, okunan duaların ardından son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan, cenaze töreni esnasında Uzuner’in yakınlarının sinir krizi geçirdiği ve güçlükle ayakta durduğu görüldü.

AYŞENUR HALİL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kan donduran olayın ardından Ayşenur Halil, Gaziosmanpaşa Pazariçi Mahallesinde bulunan Saadet Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene acılı aile ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ayşenur Halil dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ayşenur Halil'in annesi, abisi ve aile üyeleri ve yakınlarının tabura sarılarak gözyaşı döktükleri görüldü. Halil'in cenazesi Taşlıtarla mezarlığında toprağa verildi.