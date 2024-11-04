Vahşice katledilen Şirin'in cenazesinde gözyaşları sel oldu! Baba mezara sarılarak ağladı
İstanbul Şişli'de kağıt toplayıcısı tarafından korkunç şekilde öldürülen 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi, memleketi Şanlıurfa'da gözyaşları içinde toprağa verildi. Küçük kızın mezarına gelinlik ve papatyalar bırakıldı. Aile üyeleri katilin idam edilmesini istedi.
İstanbul Şişli'de kaybolduktan 2 gün sonra Feriköy Mezarlığı'nda cesedi bulunan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi. 49 yaşındaki kağıt toplayıcısı Mustafa Örün tarafından öldürülen Şirin'in cenaze töreni gözyaşları içinde düzenlendi. Küçük kızın mezarına gelen mezarına gelinlik ve papatyalar bırakıldı.
GÖZYAŞLARI SEL OLDU
İstanbul'da yapılan otopsinin ardından Şirin'in cenazesi memleketi Şanlıurfa'ya getirildi. Şanlıurfa Yeni Asri Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından küçük kızın cansız bedeni, gözyaşları arasında toprağa verildi.
MEZARINA GELİNLİK VE PAPATYALAR BIRAKILDI
Küçük kızın mezarına gelinlik ve papatyalar bırakıldı. Mezara sarılan yakınları gözyaşlarına boğularak, katilin idam edilmesini istedi.