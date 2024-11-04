Vahşice öldürülen Şirin'in görüntüleri ortaya çıktı!

04 Kasım 2024 12:46 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 13:02

İstanbul Şişli'de canice öldürülen Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni mezarlıkta bir çukurun içinde bulundu. Kağıt toplayıcısı M.Ö. Şirin'i öldürdüğünü itiraf ederken küçük kızın kaybolmadan 1 gün önceki görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Şişli'de kaybolduktan sonra cansız bedeni Feriköy Mezarlığı’nda bir çukurda bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Şirin'in son olarak kağıt toplayıcısı olan M.Ö. ile görüldüğü tespit edildi. İfadesinde her şeyi itiraf eden M.Ö.'nün "Moralim bozuk olduğu için öldürdüm" sözleri kan dondurdu.

"CANIMI SIKTI, ÖLDÜRDÜM"

M.Ö. ifadesinde, "Çocuk peşime takıldı, yanımda yürüdü. Mezarlığın orada çocuktan 200 lira istedim. Moralim bozuk olduğu için sinirlendim. Çocuğu mezarlığa soktum. Mezarlık içinde kızın üzerinde bulunan eşarpla iki mezar arasında boğdum. Üstünü de otlarla kapattım" dedi.

ŞİRİN'İN ÖLDÜRÜLMEDEN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin kaybolmadan 1 gün önce sokakta gördüğü kişilerden para istediği görüntüler ortaya çıktı.