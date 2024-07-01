Validen "çilingir sofrası" uyarısı! Sosyal medya bu sözleri konuşuyor

01 Temmuz 2024 13:06 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 13:07

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz başkanlığında, Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Sahillerde ve parklarda vatandaşları rahatsız edenleri görmek istemediğini söyleyen Yavuz, "Her şeyin yeri ve zamanı var. Herkes uygun mekanlarda bunu yapacak ama asla vatandaşlarımızı rahatsız etmeyecek" dedi.

"GÖRMEK İSTEMİYORUZ"

Sahillerde, yeşil alanlarda ailesiyle birlikte vakit geçiren vatandaşları rahatsız edenlere işlem yapılacağını da söyleyen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Sahillerimizde ailesiyle, çocuklarıyla denize girmek için gelen vatandaşlarımızı rahatsız eden her kim olursa olsun işlem yapmaya kararlıyız. Gerek sahiller, gerekse kamuya açık alanlarda vatandaşlarımın huzurunu kaçıran kim varsa gerekenler yapılıyor ve yapılmaya devam edecek. O yüzden magandalığa ve insanları huzursuz edecek davranışlara asla müsaade edilmeyecek. Bunu tüm kaymakamlarımıza, emniyet ve jandarma birimlerimize bir kez daha talimatlandırıyorum. Açık ve net. Maalesef sahillerde çilingir sofrası kuran, daha sonrası etrafındaki kişileri huzursuz eden insanları ne sahillerimizde ne de parklarımızda görmek istemiyoruz. Her şeyin yeri ve zamanı var. Herkes uygun mekanlarda bunu yapacak ama asla vatandaşlarımızı rahatsız etmeyecek"

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un park ve sahillerde kurulan çilingir sofraları hakkındaki konuşmaları sosyal medyada gündem oldu.