Valiler Kararnamesi 2026 son dakika gündemde! Valiler Kararnamesi nedir?

Valiler Kararnamesi, valilerin görev yerlerinin değiştirilmesini ve yeni vali atamalarını içeren Cumhurbaşkanı kararıdır. İçişleri Bakanlığının teklifi doğrultusunda hazırlanan atama kararları Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girer. Valiler Kararnamesi ile bazı valiler farklı illere atanırken bazı valiler de merkez teşkilatında görevlendirilebilir.

VALİLER KARARNAMESİ NEDİR?

Valiler Kararnamesi, Türkiye’de illerin yönetiminden sorumlu valilerin atanması, görev yerlerinin değiştirilmesi veya farklı görevlere getirilmesine ilişkin kararları kapsar. Valiler, il genel idaresinin başı olarak görev yapar. Atama sürecinde ilgili mevzuatta belirtilen şartlar ve İçişleri Bakanlığının değerlendirmeleri esas alınır.

Vali atamalarına ilişkin kararlar Resmî Gazete’de yayımlanır. Böylece hangi valinin hangi ile atandığı veya hangi göreve getirildiği resmen duyurulur.

VALİLER KARARNAMESİ EN SON NE ZAMAN YAYIMLANDI?

2026 yılının son Valiler Kararnamesi, 7 Ocak 2026 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan 2026/1 sayılı kararla 19 ilin valisi değişirken 7 ilin valisi vali-mülkiye başmüfettişliği görevine getirildi.