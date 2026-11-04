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Gündem
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Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 18:25
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 18:25

Valiler Kararnamesi 2026 son dakika gündemde! Valiler Kararnamesi nedir?

Resmî Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 19 ile yeni vali atanırken 7 ilin valisi vali-mülkiye başmüfettişliği görevine getirildi. Atama kararlarının ardından Valiler Kararnamesi’nin ne olduğu ve nasıl yayımlandığı merak konusu oldu. Peki, Valiler Kararnamesi nedir?

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Valiler Kararnamesi 2026 son dakika gündemde! Valiler Kararnamesi nedir?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 18:25
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 18:25

Valiler Kararnamesi, valilerin görev yerlerinin değiştirilmesini ve yeni vali atamalarını içeren kararıdır. İçişleri Bakanlığının teklifi doğrultusunda hazırlanan atama kararları ’de yayımlanarak yürürlüğe girer. Valiler Kararnamesi ile bazı valiler farklı illere atanırken bazı valiler de merkez teşkilatında görevlendirilebilir.

VALİLER KARARNAMESİ NEDİR?

Valiler Kararnamesi, Türkiye’de illerin yönetiminden sorumlu valilerin atanması, görev yerlerinin değiştirilmesi veya farklı görevlere getirilmesine ilişkin kararları kapsar. Valiler, il genel idaresinin başı olarak görev yapar. Atama sürecinde ilgili mevzuatta belirtilen şartlar ve İçişleri Bakanlığının değerlendirmeleri esas alınır.

Valiler Kararnamesi 2026 son dakika gündemde! Valiler Kararnamesi nedir?

Vali atamalarına ilişkin kararlar Resmî Gazete’de yayımlanır. Böylece hangi valinin hangi ile atandığı veya hangi göreve getirildiği resmen duyurulur.

Valiler Kararnamesi 2026 son dakika gündemde! Valiler Kararnamesi nedir?

VALİLER KARARNAMESİ EN SON NE ZAMAN YAYIMLANDI?

2026 yılının son Valiler Kararnamesi, 7 Ocak 2026 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı ’ın imzasını taşıyan 2026/1 sayılı kararla 19 ilin valisi değişirken 7 ilin valisi vali-mülkiye başmüfettişliği görevine getirildi.

ETİKETLER
#cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#İçişleri Bakanlığı
#Resmî Gazete
#Valiler Kararnamesi
#Gündem
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