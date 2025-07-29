Valilik açıkladı! Bolu’da ‘ateşli piknik’ tamamen yasaklandı

Bolu Valiliği, daha önce belirlenen alanlar dışındaki orman ve tabiat parklarında yer ateşi yakılmaması şartıyla kontrollü piknik yapılabileceğini, ayrıca ormanlık alanlara girişlerin 1 Temmuz - 30 Eylül 2025 tarihleri arasında belirli saatlerde yasaklandığını duyurmuştu.

"ATEŞLİ PİKNİK" TAMAMEN YASAK

Ancak hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle, Valilik tarafından 29 Temmuz - 30 Ağustos 2025 tarihleri arasında kontrollü piknik alanlarında semaver, mangal, barbekü gibi araç-gereçler kullanılarak ateşli piknik yapılması tamamen yasaklandı.

VALİLİK AÇIKLADI

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, "Orman yangınlarının önlenmesi amacıyla Valiliğimizce belirlenen ve ilan edilen alanlar dışında tüm ormanlık alanlara girişler, 1 Temmuz 2025 tarihinden 30 Eylül 2025 tarihine kadar yasaklanmıştı. Ancak, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok üzerinde seyredeceği tahmin edildiğinden, ormanlarımızın yangınlardan korunması amacıyla; Valiliğimizce daha önce kontrollü piknik alanı olarak belirlenen ve ilan edilen alanlarda 29 Temmuz 2025 tarihinden 30 Ağustos 2025 tarihine kadar semaver, mangal, barbekü vb. araç-gereç kullanılarak ateşli piknik yapılması yasaklanmıştır. Orman parkları, milli parklar ve tabiat parklarında ilgili idarenin belirlediği şekilde ateşsiz piknik ve diğer faaliyetler yapılabilecektir" denildi.

https://x.com/boluvaliligi/status/1949920548554956998