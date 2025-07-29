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 | Efe Demir

Valilik açıkladı! Bolu’da ‘ateşli piknik’ tamamen yasaklandı

Son günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, yasakları beraberinde getirdi. Bolu Valiliği, orman yangınları riskine karşı il genelinde kontrollü piknik alanlarında ‘ateşli piknik’ yapılmasının yasaklandığını açıkladı. İşte açıklamanın detayları...

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Valilik açıkladı! Bolu’da ‘ateşli piknik’ tamamen yasaklandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 15:03
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 15:07

Valiliği, daha önce belirlenen alanlar dışındaki ve tabiat parklarında yer ateşi yakılmaması şartıyla kontrollü yapılabileceğini, ayrıca ormanlık alanlara girişlerin 1 Temmuz - 30 Eylül 2025 tarihleri arasında belirli saatlerde yasaklandığını duyurmuştu.

Valilik açıkladı! Bolu’da ‘ateşli piknik’ tamamen yasaklandı

"ATEŞLİ PİKNİK" TAMAMEN YASAK

Ancak hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle, Valilik tarafından 29 Temmuz - 30 Ağustos 2025 tarihleri arasında kontrollü piknik alanlarında semaver, mangal, barbekü gibi araç-gereçler kullanılarak ateşli piknik yapılması tamamen yasaklandı.

Valilik açıkladı! Bolu’da ‘ateşli piknik’ tamamen yasaklandı

VALİLİK AÇIKLADI

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, "Orman yangınlarının önlenmesi amacıyla Valiliğimizce belirlenen ve ilan edilen alanlar dışında tüm ormanlık alanlara girişler, 1 Temmuz 2025 tarihinden 30 Eylül 2025 tarihine kadar yasaklanmıştı. Ancak, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok üzerinde seyredeceği tahmin edildiğinden, ormanlarımızın yangınlardan korunması amacıyla; Valiliğimizce daha önce kontrollü piknik alanı olarak belirlenen ve ilan edilen alanlarda 29 Temmuz 2025 tarihinden 30 Ağustos 2025 tarihine kadar semaver, mangal, barbekü vb. araç-gereç kullanılarak ateşli piknik yapılması yasaklanmıştır. Orman parkları, milli parklar ve tabiat parklarında ilgili idarenin belirlediği şekilde ateşsiz piknik ve diğer faaliyetler yapılabilecektir" denildi.

https://x.com/boluvaliligi/status/1949920548554956998

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