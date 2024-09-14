Valilik açıkladı: Sokak ortasındaki müstehcenliğe gözaltı

14 Eylül 2024 10:22 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 10:23

Alanya'da sosyal medyada paylaşılan müstehcen görüntüler ekipleri harekete geçirdi. Antalya Valiliği görüntülerle ilgili bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kaydedildiği belirlenen ve sosyal medyada paylaşılan müstehcen görüntüyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre; bazı sosyal medya hesaplarında müstehcen içerikli görüntülerin paylaşılmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hemen harekete geçtiği belirtildi.

Yapılan araştırmada görüntülerin Alanya ilçesinde çekildiğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, olayı gerçekleştiren şüphelinin F.K.'nin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"13 Eylül saat 21.00 sıralarında paylaşılan müstehcenlik içerir görüntüye ilişkin Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan araştırmalarda olayın 12 Eylül'de Kadıpaşa Mahallesi Bostancıpınarı Caddesi üzerinde saat 01.00 sıralarında gerçekleştiği belirlenmiştir. Olayı gerçekleştiren şüphelinin F.K. isimli şahıs olduğu tespit edilerek gözaltına alınmıştır"