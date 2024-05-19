Valilik duyurdu: Beşiktaş'ta bu yollar trafiğe kapatılacak
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 May 2024 14:36 - Güncelleme : 19 May 2024 14:36
İstanbul Beşiktaş’ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul Valiliği, Beşiktaş’ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde saat 17.30 - 19.00 arasında kapatılacağını duyurdu. Açıklamada, “Kapatılacak yollar: Çırağan Caddesi, Beşiktaş Meydanı Eski Yılsız Caddesi kesişimi, Palangalar Caddesi, Muallim Naci Caddesi. Alternatif güzergahlar ise, Eski Yıldız Caddesi, Barbaros Bulvarı, Ortaköy Dereboyu Caddesi ve Portakal Yokuşu Caddesi” denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı