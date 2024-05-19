Valilik duyurdu: Beşiktaş'ta bu yollar trafiğe kapatılacak

19 May 2024 14:36 - Güncelleme : 19 May 2024 14:36

Schengen kabusu devam ediyor! Vize alamayan yerli turistin tatil rotası değişti

Schengen kabusu devam ediyor! Vize alamayan yerli turistin tatil rotası değişti

İstanbul Valiliği, Beşiktaş’ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde saat 17.30 - 19.00 arasında kapatılacağını duyurdu. Açıklamada, “Kapatılacak yollar: Çırağan Caddesi, Beşiktaş Meydanı Eski Yılsız Caddesi kesişimi, Palangalar Caddesi, Muallim Naci Caddesi. Alternatif güzergahlar ise, Eski Yıldız Caddesi, Barbaros Bulvarı, Ortaköy Dereboyu Caddesi ve Portakal Yokuşu Caddesi” denildi.