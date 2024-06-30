Valilik duyurdu! Denize girişler yasaklandı 

30 Haziran 2024 23:37 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 23:39

İstanbullular dikkat! Valilik açıkladı: Bazı metro istasyonları ve füniküler hattına geçici kapatma!

İstanbullular dikkat! Valilik açıkladı: Bazı metro istasyonları ve füniküler hattına geçici kapatma!

Sinop'ta olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı bölgelerde iki gün süreyle denize girilmesine Valilik tarafından yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Mustafa Özarslan başkanlığında toplandığı belirtildi.

"DALGA YÜKSEKLİĞİ 4 METRE OLACAK"

Yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, ilimizin Sarıkum, İnceburun, Hamsilos, Akliman, Kumkapı ve Adabaşı'na kadar olan kuzey kesimlerinde dalga yüksekliğinin 1-1,4 metre olacağı, rüzgarın ise batı ve kuzeybatı yönlerinden saatte 25-35 kilometre hızla eseceği tahmin edilmektedir.

Buna göre ilimizin Sarıkum, İnceburun, Hamsilos, Akliman, Kumkapı ve Adabaşı'na kadar olan kuzey sahillerinde vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini korumak amacıyla 1 ve 2 Temmuz tarihlerinde denize girilmesi yasaklanmıştır." denildi.