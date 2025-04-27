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 | Onur Kaya

Valilik duyurdu: Giriş çıkışlar 15 gün yasaklandı

Şırnak Valiliği, kent merkezi ve ilçelerdeki bazı bölgelerde genel asayişin korunması, şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini açıkladı. 15 gün sürecek yasak bugün başladı.

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Valilik duyurdu: Giriş çıkışlar 15 gün yasaklandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.04.2025
saat ikonu 10:54
|
GÜNCELLEME:
27.04.2025
saat ikonu 11:04

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Şırnak ili mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesinin (c) fırkası ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; bazı alanlar 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

Valilik duyurdu: Giriş çıkışlar 15 gün yasaklandı

15 BÜN BOYUNCA SÜRECEK

Belirlenen bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkûr bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 27 Nisan 2025 (dahil) - 11 Mayıs 2025 (dahil) tarihleri arasında 15 gün "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildiği belirtildi.

İHLAL EDENLERE CEZA

Açıklamada, vatandaşların bu tarihler arasında 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında yetkili makamlardan izin almak suretiyle ilan edilen bölgelere girebileceği, aksi halde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacağı kaydedildi.

Valilik duyurdu: Giriş çıkışlar 15 gün yasaklandı

YASAKLI BÖLGELER

Valilik tarafından belirlenen özel güvenlik alanları şöyle:

  • Bestler Dereler bölgesi,
  • Gabar Dağı bölgesi,
  • Cudi Dağı bölgesi,
  • Kurt Dağı bölgesi,
  • Kelmehmetler-Dönmezler-Kovankaya,
  • Tahtareş,
  • Hüsrevpaşa-Suhurpaşayayla,
  • İncebel Dağları,
  • Faraşin bölgeleri,
  • Altındağları bölgesi
  • Oymakaya bölgesi.
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