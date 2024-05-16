Valilik duyurdu: Yürüyüş ve toplantılar 4 gün yasaklandı

16 May 2024 15:53 - Güncelleme : 16 May 2024 15:54

Suç örgütlerine yönelik "Mahzen-47" operasyonları devam ediyor! Bir çete daha çökertildi

Suç örgütlerine yönelik "Mahzen-47" operasyonları devam ediyor! Bir çete daha çökertildi

Şırnak Valiliği, gösteri ve yürüyüşleri 4 günlüğüne yasaklama kararı aldı. Yasak kararı bugünden itibaren başladı.

Valilikten yapılan açıklamada, Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayramlar ve spor müsabakaları haricinde diğer programların 16-19 Mayıs'ta yasaklandığı duyuruldu.

YASAKLANAN ETKİNLİKLER BELLİ OLDU

Açıklamada şunlar kaydedildi: