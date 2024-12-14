Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Valilik Mamak'taki hayvan barınağı için harekete geçti: Tahkikat başladı!

Valilik Mamak'taki hayvan barınağı için harekete geçti: Tahkikat başladı!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
14 Aralık 2024 21:20 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 21:25

Mamak Belediyesine ait barınakta hayvanların katledildiği iddiasıyla bir grup vatandaş hayvan barınağı önünde toplanırken, belediye avukatlarının da barınakta inceleme yaptı. Ankara Valiliği de Mamak Belediyesi’ndeki hayvan barınağıyla ilgili tahkikat başlattı...

Ankara​ Valiliği, Mamak​ Belediyesi bünyesinde bulunan hayvan barınağında yaşandığı iddia edilen olayla alakalı tahkikat başlattığını açıkladı.

Başkentte Mamak Kutludüğün Mahallesi'nde bulunan ve Mamak Belediyesine ait barınakta hayvanların katledildiği iddiasıyla bir grup vatandaş hayvan barınağı​ önünde toplanırken, belediye avukatlarının da barınakta inceleme yaptığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Mamak Belediyesine ait barınakta hayvanların katledildiği ileri sürüldü. Bunun üzerine 30 kişilik bir grup, barınak önünde toplanarak hayvanların katledildiği iddiasıyla tepkilerini dile getirdi. Olay yerine gelen Mamak Belediyesi avukatları, kalabalıktan bir grupla inceleme yapmak üzere barınağa girdi.

Resim

İncelemenin devam ettiği bildirilen barınak etrafında güvenlik güçlerinin de tedbir amaçlı bekletildiği öğrenildi.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Ankara Valiliği, sosyal medya üzerinden yatığı açıklamada, Mamak Belediyesi’nin hayvan barınağı hakkında sosyal medyada çıkan haberler üzerine İl Jandarma Komutanlığının birimleri tarafından konu ve sorumlular hakkında gerekli tahkita başlandığını ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

İlgili Haberler

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
Ankaramamakhayvan barınağı

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...