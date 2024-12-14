Valilik Mamak'taki hayvan barınağı için harekete geçti: Tahkikat başladı!

14 Aralık 2024 21:20 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 21:25

Mamak Belediyesine ait barınakta hayvanların katledildiği iddiasıyla bir grup vatandaş hayvan barınağı önünde toplanırken, belediye avukatlarının da barınakta inceleme yaptı. Ankara Valiliği de Mamak Belediyesi’ndeki hayvan barınağıyla ilgili tahkikat başlattı...

Ankara​ Valiliği, Mamak​ Belediyesi bünyesinde bulunan hayvan barınağında yaşandığı iddia edilen olayla alakalı tahkikat başlattığını açıkladı.

Başkentte Mamak Kutludüğün Mahallesi'nde bulunan ve Mamak Belediyesine ait barınakta hayvanların katledildiği iddiasıyla bir grup vatandaş hayvan barınağı​ önünde toplanırken, belediye avukatlarının da barınakta inceleme yaptığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Mamak Belediyesine ait barınakta hayvanların katledildiği ileri sürüldü. Bunun üzerine 30 kişilik bir grup, barınak önünde toplanarak hayvanların katledildiği iddiasıyla tepkilerini dile getirdi. Olay yerine gelen Mamak Belediyesi avukatları, kalabalıktan bir grupla inceleme yapmak üzere barınağa girdi.

İncelemenin devam ettiği bildirilen barınak etrafında güvenlik güçlerinin de tedbir amaçlı bekletildiği öğrenildi.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Ankara Valiliği, sosyal medya üzerinden yatığı açıklamada, Mamak Belediyesi’nin hayvan barınağı hakkında sosyal medyada çıkan haberler üzerine İl Jandarma Komutanlığının birimleri tarafından konu ve sorumlular hakkında gerekli tahkita başlandığını ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.