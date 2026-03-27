Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Valilik saat vererek uyardı! İstanbul'da sağanak günlerce devam edecek: Bahar havası kısa sürdü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısında bulundu. Yapılan değerlendirmede İstanbul'da bugünden itibaren 3 gün boyunca devam edecek olan sağanak yağış için alarm verildi. 2 günlük bahar havasına sağanak molası verilecek. İşte İstanbul'da beklenen hava durumu...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.03.2026
saat ikonu 15:42
|
GÜNCELLEME:
27.03.2026
saat ikonu 15:44

Yurt genelinde hakim olan soğuk, sağanak ve kar yağışlı havanın ardından İstanbul'da 2 gündür güneş yüzünü gösterdi. Genel Müdürlüğü ise yayımladığı hava tahmin raporunda İstanbul dahil Marmara Bölgesi'nde sağanak ve fırtınanın etkisini göstereceğini bildirdi. 2 günlük aranın ardından İstanbul'da yeniden kasvetli ve sağanak yağışlı havanın hakim olacağı belirtildi.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul'da 2 günlük güneşli havanın ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ve İstanbul Valiliği'nin sağanak ve fırtına uyarısı yapmasıyla yeniden yağışlı ve kasvetli hava bekleniyor.
İstanbul'da 2 gündür güneşli havanın ardından sağanak ve fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor.
İstanbul Valiliği, Meteoroloji'nin verilerini paylaşarak sağanak ve fırtına alarmı verdi.
Cuma günü (27.03.2026) öğle saatlerinden itibaren il genelinde yer yer kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
Cumartesi (28.03.2026) ve Pazar (29.03.2026) günlerinde de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.
Salı günü (31.03.2026) öğle saatlerine kadar güneyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli rüzgar esecek.
Hava sıcaklıklarının Pazar ve Pazartesi günlerinde mevsim normalleri civarında, diğer günlerde ise mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.
VALİLİKTEN UYARI GELDİ

İstanbul Valiliği de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vatandaşları uyardı. Meteoroloji'nin paylaştığı verileri yayımlayan valilik sağanak ve fırına alarmı verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre;

Cuma (27.03.2026): Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası’nın batısının, gece saatlerinden itibaren il genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklığın 17 °C olması bekleniyor.

Cumartesi (28.03.2026): Parçalı çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ilk saatlerden sabah saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor. En düşük sıcaklığın 10 °C, en yüksek sıcaklığın 15 °C olması bekleniyor.

Pazar (29.03.2026): Çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. En düşük sıcaklığın 10 °C, en yüksek sıcaklığın 12 °C olması bekleniyor.

Rüzgârın: Salı günü (31.03.2026) öğle saatlerine kadar güneyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Hava sıcaklıklarının: Pazar ve Pazartesi günlerinde mevsim normalleri civarında, diğer günlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

