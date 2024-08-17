Valilik uyardı! Sıcaklıklar artıyor! 11.00 ile 16.00 saatleri arasına dikkat

17 Ağustos 2024 14:05 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 14:13

Türkiye kavruluyor... Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıları yarından itibaren giderek artacak. Samsun Valiliği'nden hava sıcaklıklarıyla ilgili yapılan uyarıda, 18-22 Ağustos tarihleri arasında sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtildi.

18-22 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINA DİKKAT!

Valilik tarafından yapılan paylaşımda, "Bölgemiz genelinde yüksek hava sıcaklıkları etkili olmaya devam edecek. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre 18-22 ağustos tarihleri arası 30-32 derece mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklılarının artmaya devam edeceği, bölgemizin kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin 1 ila 3, iç kesimlerinde ise 4 ile 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

SAMSUN VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Valilik, yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

BEKLENEN EN YÜKSEK HAVA SICAKLIKLARI

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı il merkezlerinde önümüzdeki günlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:

Samsun: 30-32, Sinop: 30-32, Ordu: 28-30, Amasya: 36-41, Kastamonu: 33-38, Çorum: 33-39, Tokat: 36-40.