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Valilikten flaş karar: Girilmesi yasaklandı, cezai işlem uygulanacak

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
30 May 2024 14:54 - Güncelleme : 30 May 2024 14:55
Valilikten flaş karar: Girilmesi yasaklandı, cezai işlem uygulanacak

Sakarya Valiliği’nden yapılan açıklamada, boğulma vakalarına karşı; sulama kanalı, baraj, her türlü gölet ve akarsulara girilmesinin yasaklandığı duyuruldu.

Havaların ısınmasıyla birlikte boğulma vakaları da arttı. Bu durumun önüne geçmek isteyen yetkililer, yeni alınan kararları vatandaşlarla paylaşıyor.

Sakarya Valiliği’nden yapılan açıklamada da, boğulma vakalarına karşı; sulama kanalı, baraj, her türlü gölet ve akarsulara girilmesinin yasaklandığı duyuruldu.

CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK

Valilik tarafından alınan karar çerçevesinde; 15 yaş ve üzeri insanların belirtilen bölgelerde suya girmesi durumunda haklarında cezai işlem uygulanacak.

Valilikten flaş karar: Girilmesi yasaklandı, cezai işlem uygulanacak - 1. Resim

BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILACAKLAR

15 yaş altındakiler ise bölgelerde uzaklaştırılacak. İdari yaptırım cezaları ise kolluk kuvvetleri, zabıta ekipleri ve DSİ Bölge Müdürlüğü görevlileri tarafından uygulanacak.

Kaynak: tgrthaber.com
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