Valilikten Gezi anması yasağı: Taksim ve Şişhane istasyonları kapatılacak

31 May 2024 13:31 - Güncelleme : 31 May 2024 13:43

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızın Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'mız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.