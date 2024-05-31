Valilikten Gezi anması yasağı: Taksim ve Şişhane istasyonları kapatılacak
Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com.tr
31 May 2024 13:31 - Güncelleme : 31 May 2024 13:43
İstanbul Valiliği, gezi eylemlerinin 11. yıl dönümü dolayısıyla metro seferlerinde değişikliğe gitti. Metro İstanbul, saat 15.00'ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapatılacağını bildirdi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızın Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'mız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: tgrthaber.com.tr