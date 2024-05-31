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Valilikten Gezi anması yasağı: Taksim ve Şişhane istasyonları kapatılacak

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com.tr
31 May 2024 13:31 - Güncelleme : 31 May 2024 13:43
Valilikten Gezi anması yasağı: Taksim ve Şişhane istasyonları kapatılacak

İstanbul Valiliği, gezi eylemlerinin 11. yıl dönümü dolayısıyla metro seferlerinde değişikliğe gitti. Metro İstanbul, saat 15.00'ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapatılacağını bildirdi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızın Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'mız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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