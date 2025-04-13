Van'da korkutan deprem! Peş peşe sallandı

Son dakika haberi: Van öğle saatlerine doğru peş peşe depremlerle sarsıldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin ilk verileri paylaştı.
Van beşik gibi sallanıyor. Tuşba ilçesinde öğle saatlerinde art arda deprem meydana geldi. Deprem bölgedeki vatandaşlarda paniğe neden oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van'ın Tuşba ilçesinde ilk depremin saat 10.53'te 3,2 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Saat 11.39'da 3,6 büyüklüğünde ikinci bir deprem oldu.
Saat 11.58'de ise 4,1 büyüklüğünde üçüncü kez deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğinin ise 4,42 kilometre olarak kaydedildiğini bildirdi.
https://x.com/DepremDairesi/status/1911345550361837700
Artçıların devam ettiği bölge saat 11.59'da bir kez daha sallandı. Depremin 3,2 büyüklüğünde olduğu belirtildi.
Kandilli Rasathanesi ise depremlerin büyüklüğünü sırasıyla 3.1, 3.4, 4.2 ve 3.2 olarak açıkladı.