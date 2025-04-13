Van'da korkutan deprem! Peş peşe sallandı

Van beşik gibi sallanıyor. Tuşba ilçesinde öğle saatlerinde art arda deprem meydana geldi. Deprem bölgedeki vatandaşlarda paniğe neden oldu.

AFAD DEPREM VERİLERİNİ PAYLAŞTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van'ın Tuşba ilçesinde ilk depremin saat 10.53'te 3,2 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Saat 11.39'da 3,6 büyüklüğünde ikinci bir deprem oldu.

Saat 11.58'de ise 4,1 büyüklüğünde üçüncü kez deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğinin ise 4,42 kilometre olarak kaydedildiğini bildirdi.

https://x.com/DepremDairesi/status/1911345550361837700

Artçıların devam ettiği bölge saat 11.59'da bir kez daha sallandı. Depremin 3,2 büyüklüğünde olduğu belirtildi.

KANDİLLİ'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Kandilli Rasathanesi ise depremlerin büyüklüğünü sırasıyla 3.1, 3.4, 4.2 ve 3.2 olarak açıkladı.