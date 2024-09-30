Van Ferit Melen Havalimanı'nda yangın! Uçak seferleri durduruldu
Van Ferit Melen Havalimanı'nda çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Havalimanındaki yolcular dışarı çıkarılırken uçak seferleri geçici olarak durduruldu. Dumanın tahliye edilmesiyle birlikte havalimanı yeniden faaliyetlerine devam etti.
Van Ferit Melen Havalimanı'nda sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Havalimanında çıkan yangın, bir anda bekleme salonlarını dumanla kaplayınca yolcular arasında büyük panik yaşandı. Yolcular dışarı çıkarılarak olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
UÇAK SEFERLERİ GEÇİÇİ OLARAK DURDURULDU
Havalimanı ve Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu, yangının elektrik panosundan çıktığı belirlendi. Yangına kısa sürece müdahale edilirken uçak seferleri ise geçici olarak durduruldu. Dumanın tahliye edilmesiyle birlikte havalimanı yeniden faaliyetlerine devam etti.
Vay anasını, ne korkutucu bir habermış ya, umarım herkes güvende olmuştur