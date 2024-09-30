Van Ferit Melen Havalimanı'nda yangın! Uçak seferleri durduruldu

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

30 Eylül 2024 12:20 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 12:40

Van Ferit Melen Havalimanı'nda çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Havalimanındaki yolcular dışarı çıkarılırken uçak seferleri geçici olarak durduruldu. Dumanın tahliye edilmesiyle birlikte havalimanı yeniden faaliyetlerine devam etti.