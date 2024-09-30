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Van Ferit Melen Havalimanı'nda yangın! Uçak seferleri durduruldu

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Eylül 2024 12:20 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 12:40

Van Ferit Melen Havalimanı'nda çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Havalimanındaki yolcular dışarı çıkarılırken uçak seferleri geçici olarak durduruldu. Dumanın tahliye edilmesiyle birlikte havalimanı yeniden faaliyetlerine devam etti.

Van​ Ferit Melen Havalimanı​'nda  sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Havalimanında çıkan yangın​, bir anda bekleme salonlarını dumanla kaplayınca yolcular arasında büyük panik yaşandı. Yolcular dışarı çıkarılarak olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Van Ferit Melen Havalimanı'nda yangın! Uçak seferleri durduruldu - 1. Resim

UÇAK SEFERLERİ GEÇİÇİ OLARAK DURDURULDU

Havalimanı ve Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu, yangının elektrik panosundan çıktığı belirlendi. Yangına kısa sürece müdahale edilirken uçak seferleri ise geçici olarak durduruldu. Dumanın tahliye​ edilmesiyle birlikte havalimanı yeniden faaliyetlerine devam etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Alev30 Eylül 2024 12:25

Vay anasını, ne korkutucu bir habermış ya, umarım herkes güvende olmuştur

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