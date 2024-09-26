Van Gölü Canavarı'nın kardeşi İskoçya'da ortaya çıktı! Kameraya yakalandı

26 Eylül 2024 07:51 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 07:52

İskoçya'da içinde bir canavar olduğu öne sürülen Loch Ness Gölü'nde çekilen bir görüntü iddiaları bölgede heyecan ve paniğe neden oldu. Su içinde kambur şeklinde görülen ve dalgalar yayan canlı, akıllara Van Gölü Canavarı'nı getirdi.

İskoçya​'da Locc şehri sınırlarında yer alan Loch Ness Gölü'nde çekilen bir görüntü ülkenin gündemine oturdu. Birkaç gün önce Airanloch Bed and Breakfast Oteli'nde konaklayan bir turistin bir web kamerası tarafından çektiği görüntülerde su yüzeyinde hareket eden bir cisim görülüyor. Dalgalar yayarak seri şekilde ilerleyen kambur çeklindeki cismin yıllardır gölde olduğu iddia edilen ve Nessie adı verilen göl canavarına ait olduğu iddiası bölgede heyecana neden oldu.

BİR DEĞİL İKİ CANAVAR İDDİASI

Thu Sun'da yer alan habere göre, kendini canavar avcısı olarak tanımlayan Eoin O'Faodhagai isimli İskoçyalı, görüntülerin gölün derinliklerinde bir değil iki uzun boyunlu yaratığın gizlendiğini gösterdiğini iddia etti. O'Faodhagain, "Garip ve tuhaftı. Fok ya da su samuru gibi görünmüyordu. Ne bir ördek ne de bir kuş gölün yüzeyinde bu kadar büyük bir dalgalanma oluşturamaz. Her zaman burada olup olmadığı başka bir konu; buna cevap vermek için daha fazla görsel araştırma yapılması gerekecek" dedi.

VAN GÖLÜ CANAVARI VAR MI?

İskoçya'da yaşanan bu olay Türkiye'de bir dönem uzun süre gündemi meşgul eden Van Gölü Canavarı'nı hatırlattı. Van ve Bitlis illeri arasında yer alan Van Gölü'nde yaşadığı ileri sürülen efsanevi yaratık hakkındaki iddialar 1889 yılına kadar uzanıyor. Dönemin İstanbul'da yayın yapan Saadet gazetesinin 29 Nisan 1889 tarihli 1323 nolu nüshasında, canavarın Van Gölünde abdest almak isteyen bir kişiyi kapıp göle sürüklediği haberi yer almaktadır.

VAN GÖLÜ CANAVARI TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNE OTURMUŞTU

1993 yılında ortaya çıkan birtakım belirsiz görüntülerle tekrar hortlayan Van Gölü Canavarı iddiaları, bu yaratığı gördüğünü iddia eden birçok vatandaşın açıklamalarıyla ülke gündemine oturdu. Canavarı gördüklerini söyleyen kişilerin belirttiklerine göre 15 metre uzunluğunda, oldukça koyu bir renge sahip bu canlı sırtında sivri çıkıntıları olan, Plesiosaurus ya da Ichthyosaurus benzeri bir varlıktı. İddiaların paniği de beraberinde getirmesinin ardından bölgeye bir bilimsel araştırma ekibi gönderildi. Ancak, yapılan araştırmalar sonucunda gölde olağan dışı herhangi bir varlığın olduğuna ilişkin hiçbir iz bulunamadı.

Bunun yanında Van'ın Gevaş ilçesi merkezinde bu canavar anısına yaklaşık 4 metre yüksekliğinde bir heykel dikildi. Söylenti bölge turizmini büyük ölçüde canlandırırken ve küçük çaplı bir ekonomi oluşturdu. Türkiye'nin eski başbakanı olan Bülent Ecevit yazdığı şiirinde de Van Gölü Canavarı'na yer verdi.