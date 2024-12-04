Van Gölü'nde kaydedilen ilginç görüntüler dikkat çekti

04 Aralık 2024 12:01 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 12:03

Van Gölü üzerinde soğuk hava nedeniyle oluşan buharlaşma ve sis ilginç görüntülere sahne oldu. Uzmanlar buharlaşma olayı hakkında "Bu durum, göl çevresinde ani sıcaklık değişimlerini engelleyerek daha ılıman bir mikroiklim oluşmasını sağlar” dedi.

Hava sıcaklıklarının aniden düşmesi nedeniyle dondurucu soğuklar yurdum tamamında kendini göstermeye başladı. Hava sıcaklığının git gide düştüğü doğu illerinde hayat durma noktasına geldi. Dondurucu soğukta Van Gölü'nde kaydedilen görüntüler ise dikkat çekti.

BÖLGE İKLİMİNE KATKI SAĞLIYOR

Tatvan​ sahilinde yürüyüş yapan fotoğraf sanatçısı Yusuf Karasu’nun çektiği görüntülerde, göl suyunun şiddetli soğuk hava nedeniyle hızla buharlaştığı ve buharlaşan suyun yoğunlaşarak sis bulutlarına dönüştüğü görüldü. Uzmanlara göre buharlaşma olayı, gece saatlerinde Van Gölü yüzeyindeki suyun sıcaklığının hava sıcaklığından yüksek olması nedeniyle meydana geliyor. Yüzeyden hızla buharlaşan su, soğuk hava ile temas ettiğinde yoğunlaşarak sis oluşturuyor. Bu doğa olayı, Van Gölü’nün benzersiz özelliklerini ve bölge iklimine olan katkılarını anlamak açısından önemli bir örnek teşkil ediyor.

"ILIMAN BİR MİKROİKLİM OLUŞMASINI SAĞLAR"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Van Gölü’nün bölgesel iklim üzerindeki etkisine değinerek, “Suyun öz ısısı, toprağın öz ısısından çok daha yüksektir. Bu nedenle göl ve deniz gibi ekosistemler, çevresindeki karalara göre çok daha geç ısınıp çok daha geç soğur. Van Gölü gibi büyük su kütleleri, çevrelerinde mikroiklim oluşturarak bölge sıcaklıklarının dengelenmesine katkıda bulunur. Kış aylarında gündüzleri karalar daha sıcak, sular ise daha soğuktur. Ancak gece saatlerinde, toprağın öz ısısının düşük olması sebebiyle karalar hızla soğurken Van Gölü gibi su kütleleri ısı kaybını daha yavaş gerçekleştirir. Bu durum, göl çevresinde ani sıcaklık değişimlerini engelleyerek daha ılıman bir mikroiklim oluşmasını sağlar” dedi.