Van Gölü'nde sararan saçları normale döndü! 'Icardi'ydik, şimdi Ronaldo olduk'

16 Aralık 2024 09:50 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 09:50

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde yaz boyunca yüzen çocukların saçları sarıya dönmüştü. Kış aylarının gelmesiyle çocukların saçları eski rengine döndü. Saçları koyu renge dönen çocuk, 'Göle girince Icardi'yiz, şimdi Ronaldo olduk' dedi.

Van Gölü'nde heyecanlandıran keşif! Şimdiye kadar bulunanların en büyüğü

Van Gölü'nde heyecanlandıran keşif! Şimdiye kadar bulunanların en büyüğü

Yazın serinlemek için Van Gölü'ne giren çocukların saçları güneş ve sodanın etkisiyle sarıya döndü. Yaz aylarında saçları sararan çocukların saçları kış ayının gelmesiyle eski haline döndü. Her sene göle girdiklerinde saçlarının sarardığını söyleyen bir çocuk ise,'Göle girince İcardi'yiz, şimdi Ronaldo olduk” dedi.

"ŞİMDİ RONALDO OLDUK"

İHA muhabirine konuşan Cihat Çıkla, yaz tatilinde Van Gölü'ne günlük üç kez girdiklerini belirtti. Gölün sodalı suyu ve güneşin etkisiyle saçlarının sarardığını ifade eden Çıkla, “Havaların soğumasıyla artık göle girmiyoruz. Bu yüzden saç rengimiz eski rengine dönmeye başladı. Artık mahallede bize ‘Van Gölü'nün sarı saçlı çocukları' diyorlar. Göle girince Icardi'yiz, şimdi Ronaldo olduk” dedi.

Yaz tatilinde Van Gölü'ne girdikten sonra saçlarının sarardığını ve okula bu şekilde gittiğini anlatan Furkan Çıkla ise saçlarının yeniden siyaha döndüğünü gören arkadaşlarının çok şaşırdığını söyledi.

Eser Çıkla da Van Gölü'nün kendileri için vazgeçilmez olduğunu dile getirerek, yaz boyunca gölde yüzdüklerini ve saçlarının sararmasının nedeninin gölün sodalı suyundan kaynaklandığını ifade etti.