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Van semalarını kargalar kapladı: Adeta siyaha bürüdü!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 Ekim 2024 19:47 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 19:48

Van'da binlerce karga gökyüzünü kapladı. Edremit semalarında karanlık bir bulut gibi süzülen binlerce karga, ilginç görüntüler oluşturdu.

Van​'ın Edremit​ ilçesinde toplanan binlerce karga​, gökyüzünü adeta siyaha bürüdü. Her yıl kış​ mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte çeşitli bölgelerde toplanan kargalar, güvenlik, yiyecek arayışı gibi nedenlerle büyük gruplar halinde hareket ediyor.

Van semalarını kargalar kapladı: Adeta siyaha bürüdü! - 1. Resim

KIŞ AYLARINA HAZIRLIĞI İŞARET EDİYOR

Gökyüzünde süzülen kargalar semayı adeta siyaha bürürken, uzmanlar, kargaların bu tür toplu hareketlerinin kış aylarına hazırlık süreciyle ilgili olduğunu belirtiyor.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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