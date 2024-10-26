Van semalarını kargalar kapladı: Adeta siyaha bürüdü!

26 Ekim 2024 19:47 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 19:48

Van'da binlerce karga gökyüzünü kapladı. Edremit semalarında karanlık bir bulut gibi süzülen binlerce karga, ilginç görüntüler oluşturdu.

Van​'ın Edremit​ ilçesinde toplanan binlerce karga​, gökyüzünü adeta siyaha bürüdü. Her yıl kış​ mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte çeşitli bölgelerde toplanan kargalar, güvenlik, yiyecek arayışı gibi nedenlerle büyük gruplar halinde hareket ediyor.

KIŞ AYLARINA HAZIRLIĞI İŞARET EDİYOR

Gökyüzünde süzülen kargalar semayı adeta siyaha bürürken, uzmanlar, kargaların bu tür toplu hareketlerinin kış aylarına hazırlık süreciyle ilgili olduğunu belirtiyor.