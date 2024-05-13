Van'da 1 korucu şehit düştü 

13 May 2024 22:39 - Güncelleme : 13 May 2024 22:42

Acı haber: Yıldırım düşmesi sonucu yaralanan asker şehit oldu

Acı haber: Yıldırım düşmesi sonucu yaralanan asker şehit oldu

Van'ın Çatak ilçesine bağlı Belbukan bölgesinde meydana gelen olayda, yıldırım isabet eden bir korucu hayatını kaybetti.

İhlas Haber Ajansı'nın verdiği bilgiye göre, olay saat 17.30 sıralarında Kato Jirka bölgesindeki Belbukan Kalekol Üs Bölgesi'nde yaşandı.

Görev başında olan korucu Çetin Şeylan, yıldırım çarpması sonucu şehit oldu. Şeylan'ın cenazesi, otopsi için Çatak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Şeylan'ın acılı ailesi ve yakınları, haberleri alır almaz hastaneye akın etti.