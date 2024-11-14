Van’da 68 çocuk terörden kurtarıldı: Mücadelemiz boşuna gitmiyor!

14 Kasım 2024 22:11 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 22:51

Annelerin evlat nöbeti 91'inci haftasına girdi. Vanlı anne Nazlı Sancar, “Mücadelemiz boşa gitmiyor” diyerek, bugüne kadar 68 çocuğu kurtardıklarını söyledi.

Van​'da terör örgütü PKK​ tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 91'inci haftada da eylemlerini sürdürüyor. Terör örgütü PKK tarafından kız çocuğu dağa kaçırılan anne Nazlı Sancar, şu ana kadar 68 evlatlarını terörün pençesinden kurtardıklarını belirtti.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK ALEYHİNE SLOGANLAR

Evlatları terör örgütü PKK tarafından farklı tarihlerde dağa kaçırılan 35 aile, ellerindeki dövizlerle DEM Parti İl Başkanlığının önüne kadar yürüdü. DEM Parti ve PKK aleyhine slogan atan aileler, burada bir açıklama yaptı.

"MÜCADELEMİZ BOŞUNA GİTMİYOR"

Aileler adına konuşan anne Nazlı Sancar, terör pençesinde bir evlat daha kurtardıklarını belirtti. Annelerin şu ana kadar 68 evladını terörden kurtardıklarını ifade eden Sancar, "Allah'ın izniyle, devletimizin gücüyle bu mücadelemiz boşuna gitmiyor. Bunlar müzikle bizim sesimizi bastıramaz. Biz düşmanın karşısında boynumuzu eğmiyoruz. Kendi çocuklarını dağlara, mağaralara göndersinler. Bizim de çocuklarımızın elindeki kalemleri kırdılar ve o kalemin yerine silah verdiler” dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin ‘Öcalan' çağrısına da değinen Sancar, “Bu benim şahsi görüşüm; vicdanım rahat değil. Çocuklarımızın katili, bir terörist başı nasıl meclise girer? Onları hiçbir şekilde meclisimizde ve bayrağımızın altında istemiyoruz. Çünkü onlar bu bayrağa layık değiller, onlar bu bayrağı da sevmiyorlar” diye konuştu.