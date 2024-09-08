Son dakika | Van'da deprem oldu! AFAD ilk verileri açıkladı

08 Eylül 2024 04:59 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 05:01

Son dakika haberine göre, Van'da gece saatlerinde deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin bilgileri paylaştı. İşte yaşanan depremin ayrıntıları...

Türkiye'de depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Bu kez Van sallandı. AFAD'tan alınan bilgilere göre, Van'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 04.43 sularında meydana gelen depremin merkez üssü Tuşba ilçesi olarak açıklandı.

Depremin derinliği ise, 11.19 kilometre olarak kaydedildi.

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