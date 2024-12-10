Van'da feci kaza! 21 araç birbirine girdi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

10 Aralık 2024 08:37 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 15:12

Van-Erciş kara yolunda sabah saatlerinde sis ve yolun kaygan olması nedeniyle feci bir kaza meydana geldi. Van Valisi Ozan Balcı, meydana gelen iki ayrı zincirleme trafik kazasında 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 51 kişinin de yaralandığını söyledi.

Zincirleme kaza​ bugün sabah saatlerinde Van-Erciş kara yolunda meydana geldi. Havanın sisli ve yolun kaygan olmasından dolayı yaşanan zincirleme trafik​ kazasında yaralılar olduğu bildirildi.

Kaza sonrası bölgeye ambulans, jandarma, polis ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

HAYATINI KEYBEDEN KADININ KİMLİĞİ BELLİ OLDU

21 aracın karıştığı trafik kazalarında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 51 kişi de yaralandığı bildirildi. Kazada hayatını kaybeden kadının Bediha Ertuğrul (47) olduğu belirlendi.

BİZ ZİNCİRLEME KAZA DAHA!

Van-Erciş kara yolunda sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasının olduğu bölgenin 1 kilometre yakınında başka bir zincirleme trafik kazası daha meydana geldi. Kazaların ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların olduğu kazaya ekipler müdahale ediyor.

VAN VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Kazanın yaşandığı bölgeye giderek incelemelerde bulunan Van Valisi Ozan Balcı, "Zincirleme trafik kazasında 1 vatandaşımız hayatını kaybetti, 4’ü ağır olmak üzere 51 vatandaşımız da yaralandı. İlk haber geldikten sonra sağlık personellerimiz, arama kurtarma, AFAD, emniyet, jandarma, itfaiye ve diğer kurumlar buraya geldi. Yaralarımızı hastaneye intikal ettirdik. Hayatını kaybettiren vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralı olan vatandaşlarımıza Allah'tan şifa diliyorum.

Ekiplerimiz yoğun şekilde çalışıyor. Bu araçları kaldıracaklar. Şu an yolu iki taraflı olarak trafiğe kapattık. Araçları kaldırıldıktan sonra yol trafiğe açılacak. 51 yaralı var. Ekiplerimizin bana verdiği bilgiye göre gizli buzlanma ve sisten kaynaklı bir zincirleme kaza. 2 yerde kaza oldu. Kazaya karışan araç sayısı 21. Arkadaşlarımız araçları kaldırdıktan sonra yol trafiğe açılacak" dedi.