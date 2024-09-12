Van'da ilginç olay! Bu okulda sadece 1 öğrenci okuyor

12 Eylül 2024 13:17 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 14:49

Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Yaşlıdal mezrasındaki okulda yalnızca bir öğrenci okuyor. Eğitim-öğretin yılının yeniden başlamasıyla okul, 9 yaşındaki Hasret Aydın için açıldı. Okulda öğretmeni ile zaman geçiren Aydın'ın en yakın arkadaşı da öğretmeni oldu.

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Dağseven Mahallesi'ne bağlı 16 haneli ve yaklaşık 100 nüfuslu Yaşlıdal mezrasındaki okul yeni eğitim-öğretim yılı için hazırlandı. Okul tüm Türkiye'de olduğu gibi 9 Eylül günü açıldı. Fakat bu okulu diğer okullardan ayıran bir özelliği var. O da okulda sadece bir öğrencinin okuyor olması. Mezrada görev yapan öğretmen Şahin Aydın ise 3 yıldır tek öğrencisi Hasret Aydın geleceğe hazırlamak için her gün 08.00'de evden alıyor.

Gün boyunca öğrencisiyle okulda vakit geçiren öğretmen Aydın, öğrencisine hem öğretmenlik hem de arkadaşlık yapıyor.

"KEŞKE ARKADAŞIM OLSAYDI, BİRLİKTE OYUN OYNARDIK"

Hasret Aydın, tatil süresince okulunu ve öğretmenini çok özlediğini belirtti.

Okula başladığı için mutlu ve heyecanlı olduğunu belirten Aydın, şunları söyledi:

"Sabah uyandığımda kahvaltımı yapıyorum. Okula gitmem için annem beni hazırlıyor, saçımı tarıyor. Öğretmenim beni evden alıyor ve okula gidiyoruz. Okulumu çok seviyorum. Bütün günümüz öğretmenimle geçiyor. Bu sene de okula yalnız devam edeceğim. Keşke sınıf arkadaşım olsaydı. Onunla beraber saklambaç ve voleybol oynardım. Beraber ders çalışıp ip atlardık."

"YERİ GELDİĞİNDE AĞABEYİ, ARKADAŞI OLUYORUM"

Üç senedir okulda Hasret'e eğitim verdiğini anlatan öğretmen Aydın, en ücra noktalarda bile eğitim ve öğretimin ihmal edilmediğini vurguladı.

Hasret'in geleceği için elinden geleni yaptığını dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

"Hasret ile üçüncü yılımız olacak. Tek başına olmanın avantajları ve dezavantajları var. Hasret'in sıkılmaması için elimden geleni yapıyorum. Sınıfta arkadaşı olmadığı için yeri geldiğinde ağabeyi, arkadaşı oluyorum. Teneffüslerde birlikte top oynuyoruz. Evden alıp, evine bırakıyorum. Normalde bir öğrenci için okul açılmaz. Devletimiz bir öğrencinin bile geleceğine önem veriyor. Okulumuzun bakımı, ısınma sorunu, kitapları, her şeyiyle ilgileniliyor. Bir öğrencinin geleceğine değer veren, bütün toplumun geleceğine önem verir. Ülkemizin en ücra noktasında bile devletimiz bütün imkanlarını seferber ediyor. Allah devletimize zeval vermesin."

"DEVLET HASRET İÇİN HER ŞEYİ YAPIYOR"

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan baba Ramazan Aydın da "Ülkemizde eğitime verilen önemi görebiliyoruz. Devletimiz, Hasret için elinden geleni yapıyor. Bir öğrenci için öğretmen atanıyor. Destekler esirgenmiyor. Devlet büyüklerimize, Valimize ve Kaymakamımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.