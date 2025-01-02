Genç annenin korkunç ölümü! Dakikalarca işkence edildi, boğazından bıçaklanarak vahşice katledildi

02 Ocak 2025 11:28 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 11:33

Van'ın Çaldıran ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki iki çocuk annesi Fatma Çakırbeyli korkunç şekilde katledildi. Genç kadın dakikalarca işkence gördükten sonra boynundan bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı cani eş ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Van​'ın Çaldıran​ ilçesinde aile apartmanında yaşanan vahşet kan dondurdu. 28 yaşındaki 2 çocuk babası Fatma Çakırbeyli eşi Reşat Çakırbeyli tarafından vahşi şekilde öldürdü. Gözü dönen cani eş, genç kadına 10 dakika boyunca işkence ettikten sonra boğazını keserek katletti. Çiftin iki çocuğunun cinayet sırasında alt katta olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, aile apartmanındaki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, zanlı Reşat Çakırbeyli yakalanarak tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

"DELİ RAPORUM VAR, BANA BİR ŞEY OLMAZ"

Zanlının ifadesinde olay anını hatırlamadığını söylediği öğrenilirken, daha önce Fatma Çakırbeyli'yi “Deli raporum var, bana bir şey olmaz” diyerek birçok kez tehdit ettiği de iddia edildi.

ŞİDDETİ SADECE ONA ANLATTI

Fatma Çakırbeyli'nin cenazesi, Kuzey Irak'ta görev yapan kardeşi Hüseyin Şapcı tarafından Yukarıkaşıkara köyüne getirilerek 29 Aralık 2024'te köy mezarlığında defnedildi. Ailesi, Fatma Çakırbeyli'nin yazın köyü ziyaret ettiğinde babaannesine, eşinden gördüğü tehdit ve şiddeti anlattığını, ancak çocukları için geri dönmek zorunda kaldığını dile getirdi.

"OLAY HEPİMİZİ DERİNDEN ETKİLEDİ"

Fatma Çakırbeyli'nin kardeşi Hüseyin Şapcı, mezarı başında yaptığı açıklamada, "Ablam çok güler yüzlü, çevresine mutluluk saçan bir insandı. Bu korkunç olay hepimizi derinden etkiledi. Ablam, çocukları için şiddete rağmen ayrılmayı düşünmedi. Devletimizden failin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.