Van'da kaybolan Rojin Kabaiş'in cenazesi ailesine teslim edildi

16 Ekim 2024 03:06 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 03:36

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Diyarbakır'a gönderildi.

Van​ YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi olan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, üniversite kaydını yaptırdıktan sonra 25 Eylül'de Diyarbakır​'dan Van'a gelerek yurda yerleşmişti. 27 Eylül günü arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyerek yurttan ayrılıp Van Gölü sahiline gitmek üzere yola çıkmıştı. Genç kızdan o tarihten sonra haber alınamadı.

18 gün boyunca süren arama çalışmalarının 13. gününde Van Gölü kıyısında Kabaiş'e ait başörtüsü bulunmuştu. 18'inci günde ise Tuşba ilçesi Mollakasım Mahallesi sahilinde bir cesede ulaşıldı. Yapılan incelemelerin ardından cesedin Kabaiş'e ait olduğu tespit edildi.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Kızını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Nizamettin Kabaiş ile akrabaları, Van Adli Tıp Kurumu önünde bekledikleri sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

Otopsi işleminin ardından ailesine teslim edilen Kabaiş'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Diyarbakır'a götürüldü. Kabaiş'in cenazesi Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda defnedilecek.