Van'da kaybolan Rojin Kabaiş'in son görüntüleri ortaya çıktı
Van'da 13 gündür aranan Rojin Kabaiş'in Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ndeki lojmanlar bölgesinden sahile indiği anlar ortaya çıktı. Başörtüsü sahilde bulunan genç kız her yerde aranıyor.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş, "sahilde taş toplamaya gideceğim" diyerek çıktığı yurda bir daha geri dönmedi. 27 Eylül'de sırra kadem basan genç kızdan 13 gündür haber alınamıyor. Daha önce cep telefonu ve kulaklığı bulunan Kabaiş'in bugün sahilde başörtüsü de bulundu.
BAŞÖRTÜSÜ DE BULUNDU
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Van Gölü kıyısına vuran ve Rojin kızımıza ait olduğu ailesi tarafından belirlenen başörtü bulunmuştur." ifadesini kullandı.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Daha önce de Van Gölü sahilinde cep telefonu ile kulaklığı bulunan ve arama çalışmaları devam eden Kabaiş'in Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ndeki lojmanlar bölgesinden sahile indiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde Kabaiş'in sahile doğru yürüdüğü görülüyor.
Bu kızın başına gelenleri çok üzücü, umarım yakında ailesine kavuşur