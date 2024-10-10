Van'da kaybolan Rojin Kabaiş'in son görüntüleri ortaya çıktı

10 Ekim 2024 18:02 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 18:11

Van'da 13 gündür aranan Rojin Kabaiş'in Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ndeki lojmanlar bölgesinden sahile indiği anlar ortaya çıktı. Başörtüsü sahilde bulunan genç kız her yerde aranıyor.

Rojin Kabaiş ile ilgili flaş gelişme! Bakan Yerlikaya açıkladı: Başörtüsü bulundu

Rojin Kabaiş ile ilgili flaş gelişme! Bakan Yerlikaya açıkladı: Başörtüsü bulundu

Van​ Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş, "sahilde taş toplamaya gideceğim" diyerek çıktığı yurda bir daha geri dönmedi. 27 Eylül'de sırra kadem basan genç kızdan 13 gündür haber alınamıyor. Daha önce cep telefonu ve kulaklığı bulunan Kabaiş'in bugün sahilde başörtüsü de bulundu.

BAŞÖRTÜSÜ DE BULUNDU

İçişleri Bakanı​ Ali Yerlikaya​, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Van Gölü kıyısına vuran ve Rojin kızımıza ait olduğu ailesi tarafından belirlenen başörtü bulunmuştur." ifadesini kullandı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Daha önce de Van Gölü sahilinde cep telefonu ile kulaklığı bulunan ve arama çalışmaları devam eden Kabaiş'in Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ndeki lojmanlar bölgesinden sahile indiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde Kabaiş'in sahile doğru yürüdüğü görülüyor.