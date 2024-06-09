Van'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

09 Haziran 2024 09:22 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 09:25

Van-Bitlis kara yolu üzerindeki Kuskunkuran Tüneli civarında korkunç bir kaza meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen Van Gölü firmasına ait yolcu otobüsü ile bir tır bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı.

EKİPLER OLAY YERİNDE

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada otobüs şoförü ve 1 yolcu hayatını kaybederken, 4'ü ağır olmak üzere 30 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.