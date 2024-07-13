Van'da otomobil su kanalına uçtu: Baba ve oğlundan acı haber geldi

13 Temmuz 2024 12:57 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 12:57

Bu çiçeği koparan yandı! Cezası 150 bin lira

Bu çiçeği koparan yandı! Cezası 150 bin lira

Kahreden haber Van'dan geldi. Gevaş istikametinden Van merkeze seyir halinde olan Bilal Korkmaz yönetimindeki otomobil, bilinmeyen bir nedenden dolayı Hidroelektrik Kanalına düştü. Sosyal tesislerdeki güvenlik görevlilerin haber vermesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma, polis, Van İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Van Emniyet Müdürlüğü ile Van İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı su altı ekipleri sevk edildi.

BABA VE OĞLUNUN CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Polis ve jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, dalgıç polisler, suya girerek otomobilin içerisinde bulunan baba ve iki oğlunu sudan çıkardı. Baba Bilal Korkmaz ve oğlu Ömer Korkmaz olay yerinde hayatını kaybederken, diğer oğlu Muhammet Korkmaz ise sağ olarak kurtarılarak ambulansla Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEYE GİDERKEN KAZA YAPTILAR

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Bilal Korkmaz'ın sakat olan iki çocuğunu komşusundan emanet aldığı otomobil ile hastaneye götürdüğü sırada kaza yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.