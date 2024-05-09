Van’da PKK ve DEAŞ’a darbe!

09 May 2024 18:00 - Güncelleme : 09 May 2024 18:05

Dinlenmek için uçağın kabin bagajını seçti görenler hayret etti

Dinlenmek için uçağın kabin bagajını seçti görenler hayret etti

Van’da jandarma ekiplerince yürütülen terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği bildirildi. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 1-30 Nisan 2024 tarihleri arasında yürütülen faaliyetlere yer verilerek, şahıslar hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE DARBE

Açıklamada, “PKK/KCK ve DAEŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 6 şahıs yakalanmış olup 3 şahıs tutuklanırken, 3 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Yapılan çalışmalarda; silahlı terör örgütünün dağ kadrosuna katıldığı tespit edilen 2 şahıs hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan yakalama kararı çıkarılmıştır. ‘Sosyal medya üzerinden silahlı terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 15 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır” denildi.