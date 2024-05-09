Van’da PKK ve DEAŞ’a darbe!
Van’da terör operasyonunda PKK/KCK ve DAEŞ silahlı terör örgütlerine darbe vuruldu. Valilik, jandarma ekiplerinin kapsamlı operasyonlarıyla ilgili bilançoyu paylaştı.
Van’da jandarma ekiplerince yürütülen terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği bildirildi. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 1-30 Nisan 2024 tarihleri arasında yürütülen faaliyetlere yer verilerek, şahıslar hakkında işlem yapıldığı belirtildi.
TERÖR ÖRGÜTLERİNE DARBE
Açıklamada, “PKK/KCK ve DAEŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 6 şahıs yakalanmış olup 3 şahıs tutuklanırken, 3 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Yapılan çalışmalarda; silahlı terör örgütünün dağ kadrosuna katıldığı tespit edilen 2 şahıs hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan yakalama kararı çıkarılmıştır. ‘Sosyal medya üzerinden silahlı terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 15 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır” denildi.