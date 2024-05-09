Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Van’da PKK ve DEAŞ’a darbe!

Van’da PKK ve DEAŞ’a darbe!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 May 2024 18:00 - Güncelleme : 09 May 2024 18:05

Van’da terör operasyonunda PKK/KCK ve DAEŞ silahlı terör örgütlerine darbe vuruldu. Valilik, jandarma ekiplerinin kapsamlı operasyonlarıyla ilgili bilançoyu paylaştı.

Van’da jandarma ekiplerince yürütülen terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği bildirildi. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 1-30 Nisan 2024 tarihleri arasında yürütülen faaliyetlere yer verilerek, şahıslar hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE DARBE

Açıklamada, “PKK/KCK ve DAEŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 6 şahıs yakalanmış olup 3 şahıs tutuklanırken, 3 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Yapılan çalışmalarda; silahlı terör örgütünün dağ kadrosuna katıldığı tespit edilen 2 şahıs hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan yakalama kararı çıkarılmıştır. ‘Sosyal medya üzerinden silahlı terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 15 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır” denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...