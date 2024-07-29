Van'da teröre ağır darbe

29 Temmuz 2024 11:43 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 11:49

Türk güvenlik güçleri teröre göz açtırmıyor. Van’da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 11 kişi hakkında işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

PKK'YA OPERASYON

Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 8, Dini İstismar Eden terör örgütü soruşturmaları kapsamında 3 şahıs olmak üzere toplam 11 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış” denildi.