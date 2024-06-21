Van'da trafik kazası: Ölü ve yaralılar var!

21 Haziran 2024 20:12 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 20:12

Van-Erciş karayolunda otomobil ile hafif ticari kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kız çocuğu hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Erciş karayolu üzerinde bulunan Oto Sanayi Sitesi civarında meydana geldi.

KÜÇÜK ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Y.S. yönetimindeki 65 ABP 3457 plakalı Honda marka otomobil ile O.E. yönetimindeki 16 AYF 087 plakalı Peugeot marka hafif ticari kamyonet ile çarpışması sonucu 9 yaşında bir kız çocuğu olay yerinde hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans, polis ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar araçlardan çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.