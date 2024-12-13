Van'da yoğun kar yağışı: Eğitime 1 gün ara verildi

13 Aralık 2024 01:35 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 01:54

Van'da akşam saatlerinde başlayan ve ilerleyen saatlerde etkisini artıran kar yağışı, kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Buzlanma ve sis nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 ila 7 dereceye kadar düştüğü Van​'da, yoğun kar​ yağışı kenti beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışı, kent merkezinde vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşatırken günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle yapılan değerlendirme neticesinde Van'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 13 Aralık 2024 Cuma günü ilimiz geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim​ kurumlarında eğitim-öğretime gün süreyle ara verilmiştir. Rehberlik ve Araştırma Merkez ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır. Çocuğu kreşe ve anaokuluna giden çalışan anneler de izinli sayılacaktır. 0-6 yaş çocuğu olup kamuda çalışan anneler, idari izinlidir" ifadelerine yer verildi.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı olması beklendiği belirtildi. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra yer yer sis hadisesi görülebileceği ifade edilerek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarılar yapıldı.