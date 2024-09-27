Van'da yürek ısıtan görüntü! Çocuklar saha kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkarıp girdi

27 Eylül 2024 17:07 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 17:12

Van’ın Bahçesaray ilçesindeki çocuklar, yeni açılan halı saha kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkararak girdi. Yürek ısıtan anlar sosyal medyada gündem oldu.

Van​'ın Bahçesaray​ ilçesinden gelen görüntüler yürek ısıttı. Van Valiliği tarafından yapımı tamamlanan halı saha​ kullanıma açıldı. Büyük bir heyecanla sahaya gelen çocukların heyecanı ve mutluluğu kameraya yansıdı. Saha kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkaran çocukların görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Sahada koşarak takla atan çocuklar, mutluluklarını arkadaşlarıyla paylaştı.

"HER ŞEY ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU İÇİN"

Van Valiliği de “Her şey çocuklarımız mutluluğu için” başlığıyla videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, “Valiliğimiz tarafından okullarımıza yaptırılan 76 halı saha hızla tamamlanıyor. Çocuklarımızın akademik başarılarının yanında fiziksel ve ruhsal gelişimlerine de önem veriyoruz. Okullarımızın spor alt yapısını güçlendiriyoruz. Bu kapsamda Bahçesaray ilçemizde de tamamlanarak açılan halı saha çocuklarımızın mutluluğuna mutluluk​ kattı. Hedefimiz 100 halı saha daha yapmak” ifadelerini kullandı.