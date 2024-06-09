Oradan oraya savruldular! Van'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

09 Haziran 2024 14:35 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 14:48

Van'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Van'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Sabah saatlerinde Van-Bitlis kara yolu üzerindeki Kuskunkuran Tüneli civarında feci bir kaza meydana geldi. Van Gölü firmasına ait yolcu otobüsü ile bir tır kafa kafaya çarpıştı.

Feci kazada Kenan Abi (20) ve Halim Zorlu (20) hayatını kaybederken, yaralanan 30 kişinin tedavisi hastanelerde devam ediyor.

ORADAN ORAYA SAVRULDULAR!

Kaza anına ait görüntülerde ise karşı yönden gelen tırın virajı alamayarak otobüsle çarpıştığı ve otobüs şoförünün uçtuğu görüldü.

Görüntülerde; emniyet kemeri takmayan vatandaşların otobüsün içinde oradan oraya fırladıklarını anlar dikkatlerden kaçmadı.