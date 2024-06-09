Oradan oraya savruldular! Van'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Haziran 2024 14:35 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 14:48
Van-Bitlis kara yolunda 2 kişinin hayatını kaybettiği yolcu otobüsüyle tırın çarpışma anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; emniyet kemeri takmayan vatandaşların otobüsün içinde oradan oraya fırladıklarını anlar dikkatlerden kaçmadı.
Sabah saatlerinde Van-Bitlis kara yolu üzerindeki Kuskunkuran Tüneli civarında feci bir kaza meydana geldi. Van Gölü firmasına ait yolcu otobüsü ile bir tır kafa kafaya çarpıştı.
Feci kazada Kenan Abi (20) ve Halim Zorlu (20) hayatını kaybederken, yaralanan 30 kişinin tedavisi hastanelerde devam ediyor.
ORADAN ORAYA SAVRULDULAR!
Kaza anına ait görüntülerde ise karşı yönden gelen tırın virajı alamayarak otobüsle çarpıştığı ve otobüs şoförünün uçtuğu görüldü.
Görüntülerde; emniyet kemeri takmayan vatandaşların otobüsün içinde oradan oraya fırladıklarını anlar dikkatlerden kaçmadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı