Vapur tuvaletinde esrarengiz ceset dehşeti

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

28 Eylül 2024 02:00 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 03:00

Bursa'da bir vapurda ceset bulundu. Üzerinden kimlik bile çıkmayan şahıs tuvalette hareketsiz halde bulundu. Yetkililer İDO iskelesine yanaştıktan sonra yaptığı incelemelerde fark etti.

Bursa İDO iskelesinde esrarengiz bir ölüm meydana geldi. Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan İDO iskelesine yanaşan vapurun tuvaletinde tespit edilen ceset sonrası araştırma başlatıldı. Yenikapı - Bursa seferini yapan vapurdaki cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. SIR PERDESİ SÜRÜYOR Savcılık ve olay yeri inceleme ekipleri vapur içerisinde geniş çaplı inceleme yaptı. Ceset, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İlgili Haberler Annesine doğru koşan 1 yaşındaki bebeğe motosiklet çarptı! Ölümlü kaza kamerada Servis şoförü 1. sınıf çocuğunu ezmişti! Serbest bırakılmasına tepki yağdı, yeni karar çıktı