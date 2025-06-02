Vatan Partisi'nde intihar depremi! Oğuzhan Balkan'ın hayati tehlikesi sürüyor

Siyaset dünyası güne şoke edici bir gelişme ile uyandı. Vatan Partisi Özel Kalem Müdür Yardımcısı Oğuzhan Balkan (29), İstanbul/Taksim'deki Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığında dün akşam saatlerinde silahla intihar girişiminde bulundu.

KENDİNİ TULVALETE KİLİTLEMİŞ

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığına göre olay, Asmalı Mescit Mahallesi Deva Çıkmazı'nda dün akşam saat 19.41 sıralarında meydana geldi. Balkan'a ulaşamayan arkadaşları binaya geldi. Balkan'ın odasının boş olduğunu gören şahıslar ardından tuvalet kapısının kilitli olduğunu fark etti. Kapıyı kırarak içeriye giren arkadaşları Balkan'ı ağır yaralı halde buldu.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Balkan'ı ilk müdahalesinin ardından Taksim Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırdı. intihar girişiminde kullanılan silah da olay yerinde bulunurken Balkan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.