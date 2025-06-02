Vatan Partisi'nde intihar depremi! Oğuzhan Balkan'ın hayati tehlikesi sürüyor

Vatan Partisi Özel Kalem Müdür Yardımcısı Oğuzhan Balkan Taksim'deki parti binasında silahla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaraLı Balkan'ın yaşam mücadelesi sürüyor.
Siyaset dünyası güne şoke edici bir gelişme ile uyandı. Vatan Partisi Özel Kalem Müdür Yardımcısı Oğuzhan Balkan (29), İstanbul/Taksim'deki Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığında dün akşam saatlerinde silahla intihar girişiminde bulundu.
İhlas Haber Ajansı'nın aktardığına göre olay, Asmalı Mescit Mahallesi Deva Çıkmazı'nda dün akşam saat 19.41 sıralarında meydana geldi. Balkan'a ulaşamayan arkadaşları binaya geldi. Balkan'ın odasının boş olduğunu gören şahıslar ardından tuvalet kapısının kilitli olduğunu fark etti. Kapıyı kırarak içeriye giren arkadaşları Balkan'ı ağır yaralı halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Balkan'ı ilk müdahalesinin ardından Taksim Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırdı. intihar girişiminde kullanılan silah da olay yerinde bulunurken Balkan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.