Vatandaşı zehirleyeceklerdi! Tavuk döner skandalının son durağı Kilis! Mide bulandıran görüntüler

Son günlerde meydana gelen tavuk döner zehirlenmeleri Türkiye gündemine oturdu. Sosyal medyada bazı işletmelerin pişmiş tavuk dönerin üzerine çiğ döner ilave ettikleri görüntüler büyük tepki çekmişti. Son olarak Kilis'te hijyen kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle kapatılan bir döner imalathanesindeki görüntüler mide bulandırdı. Belediye ekipleri, ihbar üzerine baskın düzenledikleri döner imalathanesinde hijyen kurallarının hiçe sayıldığını tespit etti. Yerlerde soslar, paslı buzdolapları ve kötü koşullar nedeniyle iş yeri 4 günlüğüne mühürlendi.

Son haftalarda Türkiye'nin birçok yerinde tavuk ve benzeri ürünlerden dolayı zehirlenmeler yaşanıyor. Yüzlerce kişi hastanelik oldu, bakanlık harekete geçti. Denetimler artırılırken, Kilis'ten gelen görüntür mide bulandırdı.

KAPATMA CEZASI VERİLDİ

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki bir imalathanende denetim yaptı.

İmalathanede hijyen kurallarına uyulmadığını tespit edilerek işletmeye 4 gün kapatma cezası kesildi.

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen denetlemelerin sıklıkla devam edeceğini belirterek şunları söyledi:

"İmalathaneye ihbar üzerine geldik. Geldiğimizde tavukların ve tavuğun yanında kullandıkları sosların yerlerde olduğunu gördük. Tavukların saklandığı buzdolaplarının paslı olduğunu gördük...

...Bu duruma kayıtsız kalamazdık. Bu imalathaneyi 4 gün kapatacağız. Tekrarı halinde yaptırımı daha da ağır olacak. Bütün denetimler sıklıkla devam edecek. Gıda maddesi satılan neresi varsa denetlenecek."