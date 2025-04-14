Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Vatandaşı zehirleyeceklerdi! Tavuk döner skandalının son durağı Kilis! Mide bulandıran görüntüler

Son günlerde meydana gelen tavuk döner zehirlenmeleri Türkiye gündemine oturdu. Sosyal medyada bazı işletmelerin pişmiş tavuk dönerin üzerine çiğ döner ilave ettikleri görüntüler büyük tepki çekmişti. Son olarak Kilis'te hijyen kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle kapatılan bir döner imalathanesindeki görüntüler mide bulandırdı. Belediye ekipleri, ihbar üzerine baskın düzenledikleri döner imalathanesinde hijyen kurallarının hiçe sayıldığını tespit etti. Yerlerde soslar, paslı buzdolapları ve kötü koşullar nedeniyle iş yeri 4 günlüğüne mühürlendi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Vatandaşı zehirleyeceklerdi! Tavuk döner skandalının son durağı Kilis! Mide bulandıran görüntüler
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.04.2025
saat ikonu 23:54
|
GÜNCELLEME:
14.04.2025
saat ikonu 23:54

Son haftalarda Türkiye'nin birçok yerinde tavuk ve benzeri ürünlerden dolayı zehirlenmeler yaşanıyor. Yüzlerce kişi hastanelik oldu, bakanlık harekete geçti. Denetimler artırılırken, Kilis'ten gelen görüntür mide bulandırdı.

Vatandaşı zehirleyeceklerdi! Tavuk döner skandalının son durağı Kilis! Mide bulandıran görüntüler

KAPATMA CEZASI VERİLDİ

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki bir imalathanende denetim yaptı.

İmalathanede hijyen kurallarına uyulmadığını tespit edilerek işletmeye 4 gün kapatma cezası kesildi.

Vatandaşı zehirleyeceklerdi! Tavuk döner skandalının son durağı Kilis! Mide bulandıran görüntüler

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen denetlemelerin sıklıkla devam edeceğini belirterek şunları söyledi:

"İmalathaneye ihbar üzerine geldik. Geldiğimizde tavukların ve tavuğun yanında kullandıkları sosların yerlerde olduğunu gördük. Tavukların saklandığı buzdolaplarının paslı olduğunu gördük...

...Bu duruma kayıtsız kalamazdık. Bu imalathaneyi 4 gün kapatacağız. Tekrarı halinde yaptırımı daha da ağır olacak. Bütün denetimler sıklıkla devam edecek. Gıda maddesi satılan neresi varsa denetlenecek."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tavuk dönerle ilgili uzman isimden korkunç uyarı! 'Öldürmeye teşebbüs'
47 kişi tavuk dönerden zehirlendi! İşletmeye mühür vuruldu
Gıda zehirlenmeleri ciddi boyuta ulaştı! Uzman isimden çarpıcı açıklama: Tavuk dönerciler kapanabilir
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.