Vatandaşlar CİMER'e şikayet etti, ekipler suç örgütlerine darbeyi indirdi: Yenidoğan, Adnan Oktar, Dilan Polat ve daha niceleri

Vatandaşların CİMER üzerinden yaptığı birçok şikayet üzerine çok sayıda suç örgütü ve çete çökertildi. Vatandaşların şikayetleri üzerine; Yenidoğan çetesi, Dilan ve Engin Polat, usulsüz konut satışı, naylon fatura üzerinden yapılan dolandırıcılıklar gibi birçok konuda soruşturma başlatıldı. Öte yandan 2018 yılında kurulmasından bu yana CİMER’e yapılan toplam başvuru sayısı 41 milyon 672 bin 446’ya ulaştı.
Millet ile devlet arasındaki en güçlü iletişim kanallarından biri olan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), vatandaşların her alanda yaşadığı sorunları ilgili kurumlar aracılığıyla çözüme kavuştururken, duyarlı vatandaşların CİMER’e ilettiği ihbarlar organize suç örgütlerinin çökertilmesinde önemli rol oynadı.
OPERASYONLAR BÜYÜK SES GETİRDİ
CİMER başvurularının titizlikle değerlendirilmesinin ardından kamuoyunda büyük ses getiren birçok operasyon başlatıldı. Örgüt üyeleri yakalanarak cezaevine teslim edildi. Vatandaş ihbarlarıyla başlayan süreçler, kamuoyunun yakından izlediği kapsamlı operasyonlara dönüştü.
YÜZDE 96,8 CEVAPLAMA ORANI
2025 yılında CİMER’e toplam 5 milyon 525 bin başvuru gerçekleştirildi. Yapılan başvuruların yüzde 96,8’i cevaplandı. Başvuruların incelenmesine ilişkin ortalama işlem süresi 11 güne kadar indirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın 2018’de kurulmasından bu yana CİMER’e yapılan başvuru sayısı ise 41 milyon 672 bin 446’ya ulaştı.
‘YENİDOĞAN ÇETESİ’ OPERASYONU
Yenidoğan Çetesi olarak bilinen organize suç örgütü, CİMER şikayeti üzerine başlatılan operasyonla çökertildi. Haksız kazanç elde etmek amacıyla bebekleri bazı özel hastanelerin yenidoğan bakım ünitelerine sevk eden ve ölümlerine neden olan ‘Yenidoğan Çetesi’ne ilişkin başvurunun incelenmesi sonucu suç örgütünün kamuoyunda infial oluşturan eylemlerini açığa çıkarıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Bir tane CİMER başvurusu ile bir çeteyi çökerttik. Ben Türk halkından sağlıkçılarımıza güvenmesini istiyorum. Bizim görevimiz o çürük elmaları aramızdan çıkartmak" ifadeleriyle duyurmuştu.
‘KALE’ OPERASYONU
Ankara’nın Kale Mahallesi'nde bir annenin CİMER'e yaptığı başvuru ile başlatılan Kale operasyonunda, uyuşturucu satıcılarına yönelik detaylı soruşturma yürütüldü. Yağma, tehdit, uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne üye 126 kişi gözaltına alındı.
‘ADNAN OKTAR SUÇ ÖRGÜTÜ’ OPERASYONU
Kamuoyunda ‘Kedicikler’ olarak bilinen Adnan Oktar Suç Örgütüne yönelik 2018 yılında başlayan operasyonlarda CİMER ihbarları etkili oldu. Operasyon, örgütün iç işleyişine dair önemli bilgiler içeren bir ihbar sayesinde başlatıldı. İhbar, özellikle örgütün finansal yapısını çözmekte kritik rol oynadı.
‘DİLAN VE ENGİN POLAT’ SORUŞTURMASI
Dilan ve Engin Polat çiftine yönelik kara para aklama suçlamasıyla yürütülen operasyon CİMER şikayeti üzerine başlatıldı. Sosyal medyada videolarıyla gündem olan Polat çiftine yönelik yürütülen mali soruşturmalarda birçok hukuksuzluk tespit edildi.
‘USULSÜZ KONUT SATIŞI’ OPERASYONU
Ekim 2024'te CİMER'e yapılan usulsüz gayrimenkul satışı başvurusuyla başlatılan soruşturmada, yabancılara sahte yollarla vatandaşlık sağlayan bir çeteye yönelik operasyon düzenlendi. 41 kişi gözaltına alındı ve 870 kişinin vatandaşlığı iptal edildi.
‘FERGİO HOUSE’ OPERASYONU
Müstehcen içerikli videolar paylaşan ve yasa dışı faaliyetler yürüten bir suç örgütü olan ‘Fergio House’ çetesi, CİMER’e gelen bir başvuru sonrasında başlatılan soruşturma üzerine çökertildi.
‘UCUZ ÇAKIL İHALESİ’ OPERASYONU
CİMER'e yapılan bir şikayet başvurusu sayesinde, tonu 70 lira olan kıymetli çakılın 23 liraya ihale edilerek devlete 53 milyon lira zarar verildiği iddiası ortaya çıkarıldı.
‘NAYLON FATURA’ OPERASYONU
CİMER'e yapılan bir başvuruda, CHP Mamak İlçe Başkanlığı'nın 1,2 milyon liralık naylon fatura kullanarak dolandırıcılık yaptığı iddia edildi ve bu süreçte ilçe başkanı Behçet Akdulum, CHP Genel Merkezi tarafından görevden alındı.
‘GÜNEŞ SANTRALİ’ DOLANDIRICILIĞI
Vatandaşların CİMER'e yaptığı başvurular sonucunda, güneş santrali vaadiyle dolandırıcılık yapan Kainat Holding, Enerji Tarlası ve İhya Holding'in sistemi çökertildi, ilgili kurumlara hızlı çözüm sunuldu.
‘OSMANLI SANCAĞI’ OPERASYONU
2003 yılında Hadim Büyük Camii'nden çalınıp Bursa Osmangazi ilçesinde satılmak istenirken kolluk kuvvetlerince ele geçirilen ve Bursa Müze Müdürlüğüne teslim edilen Osmanlı Sancağı, duyarlı bir vatandaşın CİMER başvurusu üzerine, yetkililer tarafından bulunduğu yerden alınarak Hadim Kaymakamlığına teslim edildi.
‘ÖZLEM VE TAYYAR ÖZ’ SORUŞTURMASI
Bir CİMER başvurusunda Özlem ve Tayyar Öz'ün iş yerlerini ruhsatsız işlettiğinin iddia edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.