Vatandaşlar CİMER'e şikayet etti, ekipler suç örgütlerine darbeyi indirdi: Yenidoğan, Adnan Oktar, Dilan Polat ve daha niceleri

Vatandaşların CİMER üzerinden yaptığı birçok şikayet üzerine çok sayıda suç örgütü ve çete çökertildi. Vatandaşların şikayetleri üzerine; Yenidoğan çetesi, Dilan ve Engin Polat, usulsüz konut satışı, naylon fatura üzerinden yapılan dolandırıcılıklar gibi birçok konuda soruşturma başlatıldı. Öte yandan 2018 yılında kurulmasından bu yana CİMER’e yapılan toplam başvuru sayısı 41 milyon 672 bin 446’ya ulaştı.