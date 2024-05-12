Vatandaşlar şehre inen domuzların peşine verdi
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 May 2024 10:03 - Güncelleme : 12 May 2024 10:12
Bursa'da ormanlık alanda yiyecek bulamayan domuz sürüsü şehir merkezine indi. Bu durumu gören bazı vatandaşlar ise domuzları ormanlık alana kovaladı.
Bursa'nın Merkez Nilüfer ilçesinin Odunluk Mahallesi'nde ormanlık alanda yiyecek bulamayan domuz sürüsü kent merkezine indi.
ORMANLIK ALANA KOVALADILAR
Domuzlar mahallenin farklı noktalarında bulunan çöp konteynırlarında yemek aradı. Domuzların indiğini gören vatandaşlar ise koşarak domuzları geldikleri ormanlık alana doğru kovaladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı