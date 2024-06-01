Vatandaşlar yeniden sandık başına gidiyor! 31 Mart seçimleri yenilenecek

01 Haziran 2024 09:26 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 09:39

Ortaköy'de yangın paniği! Çok sayıda ekip sevk edildi

Ortaköy'de yangın paniği! Çok sayıda ekip sevk edildi

Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde 31 Mart Mahalli İdare seçimleri olaylı geçmişti. Muhtarlık seçiminden kaynaklı Güneykaya Anadolu Lisesi’nde taraflar arasında yaşanan kavgada yaralananlar olurken, bir seçim sandığı kırılarak oy pusulaları parçalanmıştı.

MUHTAR VE BELEDİYE BAŞKANI BELİRLENECEK

Yüksek Seçim Kurulu geçtiğimiz 31 Mart’ta yaşanan olaylar nedeniyle beldede ki seçimi iptal ederek 2 Haziran’da seçimin yenilenmesine karar vermişti. Seçmenler 2 Haziran Pazar günü 08.00 - 17.00 saatleri arasında yeniden sandık başına giderek belediye başkanını ve muhtarlarını seçecek.

Beldede 5 sandıkta bin 140 seçmenin oy kullanması beklenirken, başkanlık için AK Parti, Yeniden Refah Partisi ve MHP’nin adayları yarışacak.