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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 15:09
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 15:13

Vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına sızmışlar: 11 ilde siber operasyon, 120 gözaltı

Nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik 11 ilde operasyonlar düzenlendi. Operasyon kapsamında yakalanan 120 şüpheliden 86'sı tutuklandı, 25'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

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Editor
 Özge Sönmez
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Vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına sızmışlar: 11 ilde siber operasyon, 120 gözaltı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 15:09
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 15:13

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 11 ilde düzenlenen siber suç operasyonlarında 120 şüpheli yakalandı. yaptığı açıklamada, şüphelilerden 86'sı tutuklandığını, 25'i hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini duyurdu. 

Vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına sızmışlar: 11 ilde siber operasyon, 120 gözaltı

MOBİL BANKACILIK HESAPLARINA YETKİSİZ ERİŞİM

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları ve bu sitelerin reklamını yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin ayrıca vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları ve çocuklara ait müstehcen görüntüler bulundurdukları tespit edildi.

Vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına sızmışlar: 11 ilde siber operasyon, 120 gözaltı

"MÜCADELEMİZ TAVİZSİZ SÜRÜYOR"

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde: 

11 il merkezli “Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

-86’sı tutuklandı.
-25’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, ve koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 11 il merkezli düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

-Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları,  
-Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları,
-Vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları,
-Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları tespit edildi.

Güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle siber suçlarla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz.

Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

ETİKETLER
#MASAK
#İçişleri Bakanlığı
#emniyet genel müdürlüğü
#Cumhuriyet Başsavcılıkları
#Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı
#Gündem
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