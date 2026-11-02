Vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına sızmışlar: 11 ilde siber operasyon, 120 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 11 ilde düzenlenen siber suç operasyonlarında 120 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, şüphelilerden 86'sı tutuklandığını, 25'i hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini duyurdu.

MOBİL BANKACILIK HESAPLARINA YETKİSİZ ERİŞİM

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları ve bu sitelerin reklamını yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin ayrıca vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları ve çocuklara ait müstehcen görüntüler bulundurdukları tespit edildi.

"MÜCADELEMİZ TAVİZSİZ SÜRÜYOR"

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

11 il merkezli “Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

-86’sı tutuklandı.

-25’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 11 il merkezli düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

-Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları,

-Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları,

-Vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları,

-Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları tespit edildi.

Güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle siber suçlarla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz.

Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.