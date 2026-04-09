Vekili Şahin Biba nereli kaç yaşında? Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yaşanan idari değişimlerin ardından AK Parti Grubu tarafından Başkan Vekili adayı olarak duyurulan Şahin Biba’nın yaşam öyküsü ve biyografisi merak ediliyor. Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylamada, Başkan Vekilliğine AK Parti’li Meclis Üyesi Şahin Biba 61 oy alarak seçildi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR SEÇİMLERİNDE NELER YAŞANDI?

Toplantıya katılım sağlamayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grubu, vekil seçimi için aday göstermedi. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) grupları ise AK Parti Grup Sözcüsü Şahin Biba’yı aday olarak belirledi. Ardından gerçekleştirilen gizli oylamada, ilk iki turda aranan çoğunluk elde edilemedi. Salt çoğunluğun gerektiği üçüncü turda 61 oy alan Şahin Biba, Belediye Başkan Vekilliğine seçildi.

ŞAHİN BİBA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Şahin Biba, 1982 yılında Kosova’nın Prizren kentinde dünyaya geldi. Çocukluk ve gençlik dönemini burada geçiren Biba, ilk ve orta öğrenimini de Prizren’de tamamladı. Üniversite eğitimi amacıyla Türkiye’ye gelen Biba, Bursa’ya yerleşerek yaşamını burada sürdürmeyi tercih etti. Balkan kökenli olması sebebiyle Bursa’daki Balkan toplumu içinde de bilinen bir isimdir. Şahin Biba, mimarlık eğitimi almış ve bu alanda uzmanlık kazanmıştır. AK Parti bünyesinde uzun süredir aktif siyaset yapan Biba; Nilüfer Belediye Meclis Üyeliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcülüğü gibi önemli görevler üstlendi.