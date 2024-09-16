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Veliler kayıt dışı bağışa isyanda! Yüzde 43'ü devlet okullarına para ödüyor

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
16 Eylül 2024 10:32 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 10:56
Veliler kayıt dışı bağışa isyanda! Yüzde 43&#039;ü devlet okullarına para ödüyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yönetmeliklerine göre, okulların velilerden zorunlu olarak kayıt parası veya bağış istemesi yasak. Ancak bazı fırsatçı okul yönetimleri bu yasağı çiğniyor. Yapınan bir kamuoyu araştırmasına göre, velilerin yüzde 43’ü devlet okullarına bağış/kayıt ücreti ödediğini belirtiyor. Artış gösteren kırtasiye masraflarıyla ilgili, velilerin yüzde 94,8’i fiyatları “olması gerekenin üzerinde” buluyor.

Yeni eğitim öğretim yılı başladı. Okulların velilerden zorunlu olarak kayıt parası veya bağış istemesi yasak. Ancak velilerden ilk kayıt için yüksek tutarlarda bağış talep ediliyor. MEB, bu tür para taleplerinin yasal olmadığına dikkat çekerek, okulların bağış adı altında istenen paranın yatırılmaması halinde kayıt olamazsınız gibi beyanlarını ilgili yetkililere bildirmesi konusunda uyarıyor. 

Veliler kayıt dışı bağışa isyanda! Yüzde 43'ü devlet okullarına para ödüyor - 1. Resim

SERVİS ÜCRETLERİ CEP YAKIYOR

Areda Survey, konuyla ilgili bir kamuoyu araştırması yaptı. Türkiye genelinde 1100 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği Okula Dönüş Araştırması'na göre, çocuğunu devlet okuluna kaydettiren velilerin yüzde 43’ü okula bağış/kayıt ücreti ödediğini ifade ediyor. Artış gösteren kırtasiye masraflarıyla ilgili, velilerin yüzde 94,8’i fiyatları “olması gerekenin üzerinde” buluyor.

Bazı özel okullardaki fahiş fiyatlı kırtasiye ve ek kaynak malzemelerine yönelik Millî Eğitim Bakanlığı’nın başlattığı incelemeyi velilerin yüzde 60,1’i olumlu ancak geç kalınmış bir karar olarak görüyor.

UKOME’nin servis ücretlerine yönelik gerçekleştirmiş olduğu fiyat artışı sonrasında ise; çocuğunu özel okula gönderen velilerin yüzde 62,6’sı servis kullanmaya devam edeceğini, devlet okuluna gönderenlerin yüzde 54,1’i ise toplu taşımayı tercih edeceğini belirtiyor.

Veliler kayıt dışı bağışa isyanda! Yüzde 43'ü devlet okullarına para ödüyor - 2. Resim

KIRTASİYE MASRAFLARI ARTTI 

Areda Survey araştırma şirketinin, Türkiye genelinde 1100 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği Okula Dönüş Araştırması’na göre, çocuğunu devlet okuluna kaydettiren velilerin yüzde 43’ü bağış/kayıt ücreti verdiğini ifade ediyor. Yüzde 57’si ise böyle bir bağış/kayıt ücreti ödemediğini söylüyor. 

Veliler kayıt dışı bağışa isyanda! Yüzde 43'ü devlet okullarına para ödüyor - 3. Resim

MEB İNCELEME BAŞLATTI 

Artış gösteren kırtasiye masraflarıyla ilgili olarak, velilerin yüzde 94,8’i “olması gereken ücretlerin üzerinde” olduğunu dile getiriyor. Makul bulanların oranı ise yüzde 5,2. Bazı özel okullardaki fahiş fiyatlı kırtasiye ve ek kaynak malzemelerine yönelik Millî Eğitim Bakanlığı’nın başlattığı incelemeyi ise velilerin yüzde 60,1’i olumlu ancak geç kalınmış bir karar olarak görüyor.

Yüzde 36,3’ü olumlu bir adım olduğunu ifade ederken, yüzde 3,2’si bu kararı olumsuz olarak yorumluyor ve serbest piyasaya müdahale edilmemesi gerektiğini ifade ediyor. Kısmen olumlu bulanlar ise yüzde 0,5. 

Veliler kayıt dışı bağışa isyanda! Yüzde 43'ü devlet okullarına para ödüyor - 4. Resim


FAHİŞ FİYATLARI TOPLU TAŞIMA KULLANIMINI ARTTIRDI 

UKOME’ye göre özel okul servisi ücretlerinde en kısa mesafe 23 bin lira olarak belirlenmiş ve mesafe artışına göre bu fiyatın 70 bin – 90 bin liraya kadar çıkabileceği tartışmalara sebep olmuştu. UKOME’nin gerçekleştirmiş olduğu fiyat artışı karşısında velilerin servis kullanım durumları da araştırmaya konu oldu.

Veliler kayıt dışı bağışa isyanda! Yüzde 43'ü devlet okullarına para ödüyor - 5. Resim

Bu artışlar sonrasında çocuğunu özel okula gönderen velilerin yüzde 62,6’sı servis kullanmaya devam edeceğini, yüzde 31,7’si ise servis yerine özel araç kullanacağını belirtiyor. Yüzde 3,3’ü ise toplu taşımadan yana.

Çocuğunu devlet okuluna gönderen velilerin yüzde 54,1’i ise servis yerine toplu taşımayı tercih ediyor. Yüzde 33’ü servis kullanmadığı belirtirken, yüzde 9,8’i özel araç kullandığını, yüzde 2,9’u ise servis kullanmaya devam edeceğini ifade ediyor. 

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Kaynak: tgrthaber.com
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